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Kitzbüheler Anzeiger
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Der Bäderbeirat des Landes besteht aus 17 Mitgliedern – sie berieten vergangene Woche über etliche Schwimmbadprojekte.

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Fieberbrunn

von Margret Klausner
02. Juni 2026

Bäderbeirat tagte: Jubel in Fiebrbrunn

Aufatmen bei Fieberbrunns Aubad-Ausschussobmann Alexander Jurescha: Der Bäderbeirat des Landes hat der Sanierung des Aubades zugestimmt – wenn auch, wie durchsickerte, mit einer Gegenstimme.

Eine Fieberbrunner Delegation war in der Vorwoche nach Innsbruck gereist und hatte dort die Sanierungspläne für das Aubad erneut präsentiert. „Wir waren gleich die Ersten, wahrscheinlich haben wir auch ein bisschen zu lange geredet“, erzählt Jurescha schmunz ...

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