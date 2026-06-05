Nonstop-Kontrolle für Schwarzsee-Wasser

Die Blaualgenplage im vergangenen Herbst, die bekanntlich ein Badeverbot zur Folge hatte, ist in den Köpfen der Schwarzseefans noch immer präsent. Auch zu Beginn der neuen Saison seien viele Badegäste massiv verunsichert, weiß Seereferent Rudi Widmoser. „In den letzten Wochen schwamm viel Blütenstaub auf der Wasseroberfläche. Auf den ersten Blick hat er dem Algenteppich des Vorjahres ähnlich gesehen“, schildert der grüne Gemeinderat. Er kann jedoch jegliche Z ...