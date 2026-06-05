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Kitzbüheler Anzeiger
Schwarzsee_Messstation1_Felix_Obermoser

Seereferent Rudi Widmoser, Bgm. Klaus Winkler und Naturwissenschafter Andreas Pflügler (v. l.) begutachten die schwimmende Messstation. Kl. Bild: Aktueller Aushang an der Badekasse.

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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
05. Juni 2026

Nonstop-Kontrolle für Schwarzsee-Wasser

Die Blaualgenplage im vergangenen Herbst, die bekanntlich ein Badeverbot zur Folge hatte, ist in den Köpfen der Schwarzseefans noch immer präsent. Auch zu Beginn der neuen Saison seien viele Badegäste massiv verunsichert, weiß Seereferent Rudi Widmoser. „In den letzten Wochen schwamm viel Blütenstaub auf der Wasseroberfläche. Auf den ersten Blick hat er dem Algenteppich des Vorjahres ähnlich gesehen“, schildert der grüne Gemeinderat. Er kann jedoch jegliche Z ...

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