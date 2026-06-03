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Kitzbüheler Anzeiger
Brandenburgertor

Spektakuläre Vision: Pop-Art-Kunst von Romero Britto auf dem Global Gate, das dem Brandenburger Tor nachempfunden ist.

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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
03. Juni 2026

„Global Gate“: Pläne liegen vorerst auf Eis

Es ist 26 Meter breit, 15 Meter hoch und an die sechs bis acht Meter tief. Als eines der größten mobilen Kunstwerke der Welt sorgte es bisher für Furore. Das „Global Gate“ nach der Idee des Künstlers Marcus Schäfer ist dem berühmten Brandenburger Tor in Berlin nachempfunden. Eine Attraktion, die – jeweils von wechselnden Künstlern gestaltet – am Flughafen Frankfurt (2020), in Dubai (2021), in Essen (2024) und Hamburg (2025) aufgestellt worden ist. Geht es nach den Pläne ...

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