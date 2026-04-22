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Kitzbüheler Anzeiger
AMS Tirol Jobbörsen im EU - Ausland.webp

Das AMS Tirol nimmt regelmäßig an Jobbörsen in anderen EU-Ländern teil, um Fachkräfte anzuwerben.

Foto: AMS Tirol

Bezirk

von Elisabeth Galehr
22. April 2026

Der Tourismus bleibt ein starker Motor

Dass der Bezirk Kitzbühel stark vom Tourismus geprägt ist, zeigt sich anhand der aktuellen Arbeitsmarktdaten: Während österreichweit ein Anstieg zu verzeichnen war, ging die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk zurück bzw. blieb stabil. „Der Tourismus ist und bleibt ein zentraler Motor für den Arbeitsmarkt in unserer Region“, betont Manfred Dag, Leiter des AMS Kitzbühel. Ende März lag die Arbeitslosigkeit im Bezirk Kitzbühel sogar um 9,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. „Die gut verlaufene Wintersaison sowie der frühe Ostertermin wirkten sich positiv aus, da viele Saisonbetriebe erst Anfang April geschlossen haben“, ergänzt Dag.

Die Arbeitskräftesituation habe sich in der vergangenen Wintersaison im Vergleich zu den Vorjahren deutlich entspannt. Grund: Die Saisonkontingente für Drittstaatsangehörige waren ausgeweitet worden. Überhaupt brachte die abgelaufene Saison in Tirol eine Rekordbeschäftigung im Tourismus: Ende Jänner waren tirolweit 53.502 unselbständig Beschäftigte in der Branche tätig – so viele wie noch nie.

„70 Prozent kommen aus dem Ausland“
„Neben Hotellerie und Gastronomie profitieren auch Bergbahnen, Skischulen, Handel und zahlreiche weitere Bereiche direkt oder indirekt vom Tourismus“, hält der AMS-Leiter fest.

„Rund 70 Prozent der Beschäftigten im Wintertourismus kommen mittlerweile aus dem Ausland“, berichtet Manfred Dag. Die meisten ausländischen Arbeitskräfte stammen aus Ungarn, Deutschland, der Slowakei und Kroatien. „Auffallend ist zudem der starke Zuwachs von Beschäftigten aus Nepal, deren Zahl sich binnen eines Jahres verdoppelt hat“, heißt es vom AMS.

Unterstützung für Tourismusbetriebe
Mit Blick auf die Sommersaison wird verstärkt Personal gesucht, vor allem qualifizierte Fachkräfte wie Köche und Servicemitarbeiter. Um Betriebe zu unterstützen, bietet das AMS kostenlose Impulsberatungen an, bei denen externe Berater bei der Entwicklung nachhaltiger Personalstrategien begleiten.

Zur Abdeckung von Saisonspitzen wurden die Kontingente für Saisonarbeitskräfte zuletzt im Herbst 2025 erweitert. Neu ist ein zusätzliches Kontingent für Arbeitskräfte aus Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Vor jeder Bewilligung erfolgt eine Arbeitsmarktprüfung. Ergänzend erleichtert die Stammsaisonier-Regelung den Einsatz wiederkehrender Arbeitskräfte.

AMS Tirol bei Berufsmessen in Europa

In Kooperation verstärken AMS Tirol und WK Tirol ihre Rekrutierungsaktivitäten in Europa, um den Personalbedarf im Tourismus zu sichern. Im Fokus stehen Jobbörsen in Kroatien und Griechenland, wo gezielt Fachkräfte für die Wintersaison in Tirol angesprochen werden. Während diese Länder vom Sommertourismus geprägt sind, bietet Tirol attraktive Winterjobs.

Fachkräfte für den Tourismus anwerben
Im November präsentierte sich Tirol bei Messen in Zagreb, Thessaloniki und Athen als Arbeitgeberregion. Dabei führten AMS-EURES-Berater über 220 Gespräche mit interessierten Arbeitskräften, viele davon mit Ausbildung, Berufserfahrung und guten Deutschkenntnissen. Ergänzend zu erweiterten Saisonkontingenten wird damit die innereuropäische Rekrutierung weiter ausgebaut, um Betriebe nachhaltig zu unterstützen.

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