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Kitzbüheler Anzeiger
Sommertourismus

Massenansturm oder totale Talfahrt? Die aktuell angespannte Weltlage wird jedenfalls Auswirkungen auf den heimischen Tourismus haben.

Foto: Tirol Werbung_Klaus Kranebitter
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
22. April 2026

Für die Sommersaison überwiegt der Optimismus

Vorsichtig optimistisch, so lässt sich weitestgehend die Stimmung der heimischen Touristiker hinsichtlich der bevorstehenden Sommersaison bezeichnen. Explodierende Energiepreise, Engpässe im Flugverkehr sowie Unsicherheiten bei Fernreisen, ausgelöst durch den Iran-Krieg, könnten dem Tourismus in Europa zugutekommen, sind sich die Touristiker großteils einig.

Der Brixentaler TVB-Obmann Willi Steindl ist davon überzeugt, dass Europa von de ...

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