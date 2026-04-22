Für die Sommersaison überwiegt der Optimismus

Vorsichtig optimistisch, so lässt sich weitestgehend die Stimmung der heimischen Touristiker hinsichtlich der bevorstehenden Sommersaison bezeichnen. Explodierende Energiepreise, Engpässe im Flugverkehr sowie Unsicherheiten bei Fernreisen, ausgelöst durch den Iran-Krieg, könnten dem Tourismus in Europa zugutekommen, sind sich die Touristiker großteils einig.



Der Brixentaler TVB-Obmann Willi Steindl ist davon überzeugt, dass Europa von de ...