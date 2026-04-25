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Kitzbüheler Anzeiger
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St. Johann

von Margret Klausner
25. April 2026

Jodlalm St. Johann: Bauverhandlung wird mit Spannung erwartet

Der 29. April wird ein Schicksalstag für die St. Johanner Bergbahnen und damit auch für die Touristiker sowie die einheimischen Skifahrer. Nach jahrelangem Ringen ist es nun so weit: Die Bauverhandlung für die neue Jodlalm-Bahn geht über die Bühne. Entscheidungsträger sind in diesem Fall weniger die Gemeinde oder die Bezirkshauptmannschaft, sondern die Verantwortlichen des Bundesministeriums für Mobilität und Innovation (BMIMI).

Geladen sind zahlr ...

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