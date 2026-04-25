25. April 2026
Jodlalm St. Johann: Bauverhandlung wird mit Spannung erwartet
Der 29. April wird ein Schicksalstag für die St. Johanner Bergbahnen und damit auch für die Touristiker sowie die einheimischen Skifahrer. Nach jahrelangem Ringen ist es nun so weit: Die Bauverhandlung für die neue Jodlalm-Bahn geht über die Bühne. Entscheidungsträger sind in diesem Fall weniger die Gemeinde oder die Bezirkshauptmannschaft, sondern die Verantwortlichen des Bundesministeriums für Mobilität und Innovation (BMIMI).
Geladen sind zahlr ...