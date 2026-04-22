Kirchberg bekommt eine moderne Skyline

Es sind eigentlich drei Baustellen, die an der westlichen Ortseinfahrt von Kirchberg längs der Brixental Straße (B 170) zu einem neuen Gesamtprojekt mit dem Namen „B3“ verschmelzen werden. Konkret handelt sich dabei um ein Bauvorhaben auf einer Grundfläche von 15.335 Quadratmetern, bestehend aus drei Baukörpern, das seit August 2025 am ehemaligen Areal der Eichenhalle realisiert wird.



