Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Neues Zahnambulatorium Kitzbühel öffnet am 6. Mai
Kitzbüheler Anzeiger
Zahnambulatarium

ÖGK-Landesvorsitzender Werner Salzburger (links) und Primar Dr. Robert Schuster, Zahnärztlicher Leiter der ÖGK Tirol, bei einem Lokalaugenschein im neuen Zahnambulatorium am Kitzbüheler Gesundheitshügel.

Foto: Felix Obermoser
ABO PUR

Bezirk

von Alexandra Fusser
29. April 2026

Neues Zahnambulatorium Kitzbühel öffnet am 6. Mai

Die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung habe in den letzten Jahren zu wünschen übrig gelassen, erklärt Werner Salzburger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kopfschüttelnd im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger. Für die Tiroler Zahnärztekammer stellt der Bezirk Kitzbühel gar ein Sorgenkind dar – wir haben mehrfach berichtet.

Zehn Kassenstellen im Bezirk vakant< ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles