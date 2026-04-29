Neues Zahnambulatorium Kitzbühel öffnet am 6. Mai

Die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung habe in den letzten Jahren zu wünschen übrig gelassen, erklärt Werner Salzburger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kopfschüttelnd im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger. Für die Tiroler Zahnärztekammer stellt der Bezirk Kitzbühel gar ein Sorgenkind dar – wir haben mehrfach berichtet.



Zehn Kassenstellen im Bezirk vakant< ...