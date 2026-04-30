Neuer Pächter für Buffet im Stadtbad gesucht

Paukenschlag für die Stammgäste des See-Buffets im Stadtbad Schwarzsee: Der bestehende Pachtvertrag zwischen der langjährigen Pächterin und der Stadtgemeinde Kitzbühel wurde überraschend aufgelöst, so viel ist aus dem Rathaus bereits durchgesickert. Man habe sich einvernehmlich getrennt, ist außerdem zu vernehmen. Der letzte Tag im April soll demnach auch der letzte Betriebstag innerhalb des bestehenden Pachtverhältnisses gewesen sein. Über die näheren ...