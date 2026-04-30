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Kitzbüheler Anzeiger
Schwarzsee Buffet

Der letzte Tag im April war zugleich der letzte Betriebstag. Im Buffet am Schwarzsee geht eine Ära zu Ende.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
30. April 2026

Neuer Pächter für Buffet im Stadtbad gesucht

Paukenschlag für die Stammgäste des See-Buffets im Stadtbad Schwarzsee: Der bestehende Pachtvertrag zwischen der langjährigen Pächterin und der Stadtgemeinde Kitzbühel wurde überraschend aufgelöst, so viel ist aus dem Rathaus bereits durchgesickert. Man habe sich einvernehmlich getrennt, ist außerdem zu vernehmen. Der letzte Tag im April soll demnach auch der letzte Betriebstag innerhalb des bestehenden Pachtverhältnisses gewesen sein. Über die näheren ...

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