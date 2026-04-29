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Kitzbüheler Anzeiger
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Die „Panorama Badewelt“ in St. Johann ist vor einigen Jahren umfangreich renoviert worden.

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Bezirk

von Margret Klausner
29. April 2026

Bädertopf: Kampf um die Förderungen für Bäder im Bezirk

Als das Land Tirol vor zwei Jahren ein rund 75 Millionen Euro schweres Förderprogramm für öffentliche Schwimmbäder auf den Weg brachte, war der Jubel unter den Betreibern – meist Gemeinden und Tourismusverbände – groß. Im Bezirk warten die Fieberbrunner und St. Johanner bereits auf Förderungen, für Kitzbühel ist ein Projekt in Vorbereitung.
Dieser Tage zogen Ulrich Mayerhofer und Michael Kirchmair von der Wirtschaftskammer Bilanz über die abgelaufene Bäder ...

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