Warnung vor Betrugsanrufen in Kitzbühel





In Kitzbühel kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsanrufen. Die Täter geben sich am Telefon als Polizistin oder Kriminalbeamtin der Polizeiinspektion Kitzbühel aus. Dabei verwenden sie eine deutsche Telefonnummer, um seriös zu wirken.



Ziel der Anrufe ist es, die Angerufenen dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen herauszugeben.



Die Polizei rät dringend, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein, keine persönlichen Informationen preiszugeben und keinesfalls Geld oder Wertgegenstände zu übergeben.



Wichtig: Informieren Sie auch Angehörige, vor allem ältere Familienmitglieder, über diese Betrugsmasche.