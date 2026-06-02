Waldbrand in Waidring nach vermutetem Blitzschlag rasch gelöscht

Am frühen Montagnachmittag kam es in einem Waldstück oberhalb der Loferer Straße (B178) im Gemeindegebiet von Waidring zu einem Waldbrand. Gegen 14.00 Uhr geriet vermutlich infolge eines Blitzschlags ein Baum in Brand.



Da sich die Brandstelle in schwer zugänglichem Gelände befand, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waidring mithilfe des Polizeihubschraubers „Libelle“ direkt zum Einsatzort geflogen. Die anschließende Brandbekämpfung erfolgte aus der Luft durch mehrere Löschflüge von zwei Polizeihubschraubern.



Dank des raschen und koordinierten Einsatzes konnte der Brand gegen 17.00 Uhr vollständig gelöscht werden. Während der Löschflüge musste die Loferer Straße (B178) aus Sicherheitsgründen mehrmals kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.



Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Waidring mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern, sieben Flughelfer des Bezirks Kitzbühel mit zwei Fahrzeugen, ein Mitglied der Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Polizeihubschrauber Libelle Tirol und Libelle Salzburg sowie eine Streife der Polizeiinspektion Erpfendorf.