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  3. Person bei Unwetter in Kitzbühel von Baum getroffen
Kitzbüheler Anzeiger
Umgestürzter Baum am Römerweg

Umgestürzter Baum am Römerweg in Kitzbühel nach dem Unwetter.

Foto: FF Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
31. Mai 2026

Person bei Unwetter in Kitzbühel von Baum getroffen

Auf die sommerliche Hitze folgte am Sonntag der erwartete Wetterumschwung. Begleitet wurde dieser am Nachmittag und Abend von mehreren Unwetterfronten, die von Nordwesten her über Österreich zogen. Laut Unwetterzentrale (UWZ) herrschte akute Gefahr durch kräftige Gewitter, heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen.

In Kitzbühel kam es dabei gegen 16.25 Uhr zu einem folgenschweren Zwischenfall im Bereich Römerweg. Ein heftiger Windstoß brach einen kräftigen Baum in seiner Mitte durch. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine Person in unmittelbarer Nähe und wurde vom herabstürzenden Stamm getroffen.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person noch an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann.

Die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel wurde zeitgleich alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, sperrte den betroffenen Bereich ab und entfernte den umgestürzten Baum. Auch die Polizei war vor Ort im Einsatz.

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