Vermisste 71-Jährige in Kirchdorf wohlbehalten gefunden

Am Donnerstagabendwurde der Polizei die Abgängigkeit einer 71-jährigen Österreicherin in Kirchdorf in Tirol gemeldet. Unmittelbar nach Eingang der Anzeige wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen sowie eine Suchaktion eingeleitet.



Im Zuge des Einsatzes standen mehrere Polizeistreifen sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus, um die Suchmaßnahmen zu unterstützen. Gegen 21:30 Uhr konnte die abgängige Frau schließlich wohlbehalten aufgefunden und anschließend ihrer Familie übergeben werden.