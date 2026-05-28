Traktor stürzte in Kössen in Bachbett – 74-Jähriger verletzt

Zu einem Traktorunfall kam es in Kössen. Ein 74-jähriger Österreicher wollteam Vormittag Holzarbeiten durchführen und dazu einen Traktor in Betrieb nehmen.

Da der Motor des Fahrzeuges nicht ansprang, verwendete der Mann eine externe Batterie als Starthilfe. Dabei setzte sich der Traktor plötzlich in Bewegung und stieß den 74-Jährigen rund zwei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Auch der Traktor stürzte in den Bach ab.



Der Mann konnte sich nach dem Unfall noch selbstständig nach Hause begeben. Von dort aus wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „HELI 3“ mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.



Die Freiwillige Feuerwehr Kössen verhinderte ein Ausbreiten der Betriebsmittel im betroffenen Fließgewässer und band die ausgetretenen Flüssigkeiten.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kössen, der Rettungsdienst, der Notarzthubschrauber „HELI 3“ sowie eine Streife der Polizei Kössen.