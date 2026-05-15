Kuh stürzt in Jauchegrube – Hopfgartner Feuerwehr rettet Tier unverletzt

Einen alles andere als alltäglichen Einsatz hatten die Mitglieder der Feuerwehr Hopfgarten zu bewältigen – eine Kuh war in eine Jauchegrube gestürzt und musste geborgen werden. Das Tier war trotz eines Zaunes von der direkt angrenzenden Weide ausgebüxt. Das Tier lief über eine abgedeckte Jauchegrube, wobei die Holzbretter plötzlich nachgaben. In weiterer Folge stürzte die Kuh rund drei Meter tief in die Grube.



Die Kuh hatte Glück im Unglück – die Grube war noch etwa einen halben Meter hoch mit Mist bedeckt, wodurch das Tier weich landete und unverletzt blieb. Sehr zur Erleichterung der Bauern sowie der Einsatzkräfte – 15 Mitglieder der Feuerwehr waren ausgerückt – konnte die Kuh schließlich mittels Bergekran einer Firma aus Itter unversehrt geborgen werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.