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  3. Kuh stürzt in Jauchegrube – Hopfgartner Feuerwehr rettet Tier unverletzt
Kitzbüheler Anzeiger
Kuh aus Jauchgrube gerettet_15_5_26

Die Mitglieder der Feuerwehr Hopfgarten konnten die Kuh unversehrt aus der Jauchegrube retten

Foto: FF Hopfgarten

Hopfgarten

von Margret Klausner
15. Mai 2026

Kuh stürzt in Jauchegrube – Hopfgartner Feuerwehr rettet Tier unverletzt

Einen alles andere als alltäglichen Einsatz hatten die Mitglieder der Feuerwehr Hopfgarten zu bewältigen – eine Kuh war in eine Jauchegrube gestürzt und musste geborgen werden. Das Tier war trotz eines Zaunes von der direkt angrenzenden Weide ausgebüxt. Das Tier lief über eine abgedeckte Jauchegrube, wobei die Holzbretter plötzlich nachgaben. In weiterer Folge stürzte die Kuh rund drei Meter tief in die Grube.

Die Kuh hatte Glück im Unglück – die Grube war noch etwa einen halben Meter hoch mit Mist bedeckt, wodurch das Tier weich landete und unverletzt blieb. Sehr zur Erleichterung der Bauern sowie der Einsatzkräfte – 15 Mitglieder der Feuerwehr waren ausgerückt – konnte die Kuh schließlich mittels Bergekran einer Firma aus Itter unversehrt geborgen werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

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