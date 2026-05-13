Tierquälerei im Brixental – Katze brutal erschlagen und dabei gefilmt

Es ist ein Vorfall, der schaudern lässt: In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein Video, das zeigt, wie zwei Männer eine Katze brutal quälen und schließlich erschlagen. Veröffentlicht wurde das Video von einer einheimischen Frau über Facebook und Instagram.



Auf dem grausamen Mitschnitt sind zwei Männer zu sehen, die zunächst versuchen, eine kleine helle Katze mit einem Bolzenschussgerät zu töten. Nachdem das Tier den brutalen Angriff zunächst überlebt, zappelt und zuckt, fackelt einer der Beteiligten nicht lange und schlägt mit einer Schneeschaufel auf die Katze ein. Den Todeskampf der kleinen Samtpfote filmten die Männer bis zuletzt mit. Abgespielt haben sollen sich die grausigen Szenen im Gewerbegebiet von Brixen.



Das Video verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien. Mehr als 1.000 Menschen kommentierten den Film. Innerhalb weniger Minuten dürfte auf diese Weise auch die Identität der Männer bekannt geworden sein. Wie der Pressesprecher der Tiroler Polizei, Chefinspektor Stefan Eder, erklärte, wurde der Polizei das Video bereits Anfang Mai zugespielt. „Wir konnten bereits Zeugen ausforschen. Derzeit laufen die Befragungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen wir dazu aktuell keine weiteren Angaben machen“, betont Eder.



Dass auch die mutmaßlichen Täter bereits bekannt sind, bestätigte der Polizeisprecher. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird wegen des Verdachts auf Tierquälerei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.