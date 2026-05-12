Lieferwagen nach Aquaplaning in Fieberbrunn verunfallt

Der endlich eingesetzte Regen wurde einem 21-jährigen rumänischen Autolenker am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Fieberbrunn zum Verhängnis. Der Mann war mit einem Lieferwagen von Hochfilzen kommend auf der Hochkönig-Bundesstraße in Richtung St. Johann unterwegs. Laut eigenen Angaben geriet das Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. In weiterer Folge kam der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, touchierte eine angrenzende Hecke und prallte schließlich gegen ein Carport eines Wohnhauses. Die im Lieferwagen mitgeführten Pakete wurden aus dem Auto geschleudert und lagen rund um das Carport verteilt.



Der 21-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zudem die transportierten Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert und blieben im Bereich der Unfallstelle verstreut liegen.

Während der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten musste der Verkehr auf der B164 im Bereich der Unfallstelle wechselseitig angehalten werden. Unter anderem war die Feuerwehr Fieberbrunn im Einsatz.