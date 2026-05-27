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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei

Symbolfoto

Foto: Symbolbild_Pixaby

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
27. Mai 2026

Täterpaar nach Serie von Ladendiebstählen im Bezirk festgenommen

Nach mehreren Ladendiebstählen in Lebensmittelgeschäften im Bezirk Kitzbühel konnte die Polizei Anfang der Woche ein verdächtiges Täterpaar festnehmen. Am frühen Nachmittag kam es laut Polizei in Geschäften in Jochberg, Kitzbühel, St. Johann und Kössen zu mehreren Diebstählen. Dabei wurden Spirituosen im Gesamtwert von rund 1.600 Euro gestohlen.

Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Polizei Bilder der Verdächtigen und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen im gesamten Bezirk ein. Gegen 15.20 Uhr wurde das verdächtige Paar schließlich von einer Streife der Polizeiinspektion Kössen bei einem Geschäft in Kössen gesichtet und festgenommen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Rumänen sowie eine 37-jährige Österreicherin. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeuges konnte das gesamte Diebesgut sichergestellt werden.

Nach den Einvernahmen wurden die beiden Verdächtigen in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

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