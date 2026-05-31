Hund aus Kitzbüheler Ache gerettet

Am Sonntagvormittag, dem 31. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Kitzbühel zu einer Tierrettung im Bereich der sogenannten Schwarzen Brücke alarmiert.



Ein Hund war in die Kitzbüheler Ache geraten und konnte das Gewässer nicht mehr selbstständig verlassen. Die Besitzerin versuchte zunächst, ihren Hund aus der misslichen Lage zu befreien, konnte jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht mehr selbstständig zurückkehren.



Die Feuerwehr Kitzbühel führte daraufhin die Rettung mittels Steckleiter und Rettungsleine durch. Sowohl die Besitzerin als auch der Hund konnten rasch und unverletzt aus ihrer Lage befreit werden. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen war der Einsatz für die Feuerwehr Kitzbühel beendet.