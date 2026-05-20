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  3. Motorradlenker bei Sturz in Kössen verletzt
Kitzbüheler Anzeiger
Motorradfahrer_Sturz

Symbolbild

Foto: ChatGPT-generiert

Kössen

von Kitzbüheler Anzeiger
20. Mai 2026

Motorradlenker bei Sturz in Kössen verletzt

Bei einem Motorradunfall auf der Walchseestraße im Gemeindegebiet von Kössen ist am Montagabend ein 25-jähriger Deutscher unbestimmten Grades verletzt worden. Der Mann war a mit seinem Motorrad auf der B172 unterwegs,
als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam der Lenker zu Sturz, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 25-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C7 in das Krankenhaus Traunstein geflogen. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten lang gesperrt.

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