Motorradlenker bei Verkehrsunfall auf Loferer Bundesstraße in St. Johann verletzt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol auf der B178 bei Straßenkilometer 25,200 ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein 62-jähriger österreichischer Motorradlenker aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden LKW, gelenkt von einem 30-jährigen Österreicher, aufgefahren sein.



Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Im Einsatz standen die Rettung mit Notarzt sowie die Polizei.