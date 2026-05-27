Brandalarm in Arztpraxis in St. Johann

Kurz nach zwölf Uhr mittags heulten in St. Johann die Sirenen – in einer direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus gelegenen Arztpraxis war ein Brand ausgebrochen. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brandherd rasch lokalisiert: In einem Untersuchungsraum waren Papierservietten in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Praxis entraucht und kontrolliert. Ebenfalls im Einsatz standen die Polizei, die Rettung und die Mitarbeiter der TIGAS.