Drei Hunde attackieren Frau auf Bauernhof in Hochfilzen

Zu einem folgenschweren Hundeangriff kam es am Donnerstagabend in Hochfilzen. Eine 60-jährige Deutsche begab sich gegen 20.50 Uhr zu einem Bauernhof. Als die 50-jährige deutsche Bewohnerin die Haustüre öffnete, stürmten deren drei Hunde auf die Besucherin los und attackierten sie.



Die Hofbesitzerin und mehrere Nachbarn griffen sofort ein und konnten die Tiere schließlich von der Frau abbringen. Die 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Beinen sowie an einem Arm.



Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen. Die Polizei Fieberbrunn hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.