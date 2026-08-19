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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Brixen

19. August 2026

Vandalismus in Brixen

Unbekannte Täter sind zwischen 3. und 17. August in ein unbewohntes Bauernhaus am Stöllnweg in Brixen eingedrungen und haben dort erheblichen Sachschaden angerichtet.

Nach Angaben der Polizei beschädigten die Täter eine Innentür, besprühten Teile des Gebäudes sowie Bilder mit Farbe und warfen mehrere Fensterscheiben ein. Der entstandene Gesamtschaden wird mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag beziffert.

Die Polizeiinspektion Westendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133 7209.

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