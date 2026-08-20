Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw in Westendorf verletzt
Kitzbüheler Anzeiger
Unfall_30416529_Von Ralf Gosch

Westendorf

20. August 2026

Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw in Westendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Windauer Straße in Westendorf ist am Mittwochabend ein 35-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der im Bezirk Kitzbühel wohnhafte Deutsche war gegen 18.25 Uhr mit seinem Rennrad auf der L204 von Rettenbach in Richtung Westendorfer Ortszentrum unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 73-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in die gleiche Richtung.

Als der Autofahrer den Rennradfahrer überholte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und dem seitlichen Heck des Pkw. Der 35-Jährige stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Nach Angaben der Polizei trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Der Pkw-Lenker setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.

Am Rennrad und am Pkw entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel übermittelt.

Weitere Artikel:

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Brixen

19.08.2026

Vandalismus in Brixen

Unbekannte drangen in ein unbewohntes Bauernhaus in Brixen ein und richteten erheblichen Schaden an. Sie besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und warfen mehrere Fensterscheiben ein.

Schmorbrand Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Schmorband in Garage durch überlastetes Stromnetz

Ein E-Scooter sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kitzbühel. Beim Laden über einen Mehrfachstecker kam es zu einer Überlastung und einem Schmorbrand. 26 Einsatzkräfte rückten aus.

Verkehrsunfall Hornkreuzung

Kitzbühel

18.08.2026

Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen an der Hornkreuzung in Kitzbühel von einem Pkw erfasst und verletzt. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei standen im Einsatz. Nach rund 45 Minuten war die Fahrbahn wieder frei.

Symbolbild Klettern

Kirchdorf

15.08.2026

Kletterer bei Sturz in Kirchdorf verletzt

Ein 29-jähriger Deutscher ist am Freitag, 14. August, bei einem Kletterunfall in Kirchdorf verletzt worden.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Fieberbrunn

14.08.2026

Brand bei Arbeiten an einem Balkon

Bei Arbeiten an einem Balkon ist am Freitag, 14. August, gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle in Fieberbrunn ein Brand ausgebrochen

Schäferhung

St. Ulrich

14.08.2026

Spaziergänger bei Hundeattacke in St. Ulrich verletzt

Bei einer Hundeattacke in St. Ulrich am Pillersee wurden zwei Spaziergänger verletzt. Eine 48-Jährige erlitt schwere Handverletzungen und muss operiert werden. Gegen den Hundehalter wird Anzeige erstattet.

Feuerwehr Hund in Ache

Kitzbühel

13.08.2026

Hund springt in die Ache – Feuerwehr rettet Vierbeiner

Spektakulärer Einsatz in Kitzbühel: Ein Hund sprang in die Ache und konnte sich nicht alleine retten. Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel rückte aus und rettete den Vierbeiner mit Leiter und Seil.

Gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt am klaren Himmel. Er trägt medizinische Symbole und ist in Österreich registriert.

St. Johann

13.08.2026

73-Jähriger bei Kletterunfall in St. Johann verletzt

Ein 73-jähriger Mann ist bei einem Kletterunfall im Klettergarten „Saubichl“ in St. Johann in Tirol verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

E-Paper
Aktuelles