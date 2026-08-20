Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw in Westendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Windauer Straße in Westendorf ist am Mittwochabend ein 35-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.



Der im Bezirk Kitzbühel wohnhafte Deutsche war gegen 18.25 Uhr mit seinem Rennrad auf der L204 von Rettenbach in Richtung Westendorfer Ortszentrum unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 73-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in die gleiche Richtung.



Als der Autofahrer den Rennradfahrer überholte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und dem seitlichen Heck des Pkw. Der 35-Jährige stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Nach Angaben der Polizei trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.



Der Pkw-Lenker setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.



Am Rennrad und am Pkw entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel übermittelt.