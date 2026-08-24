Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Onlinekredit im Namen eines Kössener
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei_Teaserbild
Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Kössen

von Kitzbüheler Anzeiger
24. August 2026

Onlinekredit im Namen eines Kössener

Ein 65-jähriger Österreicher ist offenbar Opfer eines Betrugs geworden. Wie er am Montag bei der Polizei in Kössen anzeigte, waren im August 2025 überraschend zwei Überweisungen auf seinem Konto eingegangen – jeweils im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Da der Mann die Zahlungen nicht erwartet hatte, ging er davon aus, dass es sich um einen Irrtum handeln könnte, und überwies das Geld jeweils an den Absender zurück. Rund einen Monat später bemerkte er jedoch eine Abbuchung mit der Bezeichnung „Finanzierung“. Diese konnte er noch stoppen.

Schließlich erhielt der 65-Jährige Kontakt von einem Inkassobüro. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter in seinem Namen einen Onlinekredit aufgenommen und die entsprechenden Beträge auf sein Konto überwiesen hatten.

Die Polizei geht den Vorgängen nun weiter nach. Weitere Erhebungen sind im Gange.

Weitere Artikel:

Rotes Feuerwehrauto der Marke MAN mit der Aufschrift "Hochfilzen" und "Feuerwehr" auf der Front. Teilweise verdeckte Fahrerkabine, im Freien abgestellt.

Brixen

25.08.2026

Kabelbrand in Brixner Supermarkt

Rauch im Verkaufsraum eines Supermarkts in Brixen im Thale hat am Montag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Im Keller entdeckten die Einsatzkräfte einen Kabelschwelbrand. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Einsätze Feuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel

25.08.2026

Kitzbüheler Feuerwehr im Dauereinsatz

Gleich zwei Einsätze forderten die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzbühel am Dienstagvormittag: Während im Lebenbergtunnel eine mehr als 100 Meter lange Ölspur beseitigt werden musste, unterstützten Einsatzkräfte zeitgleich den Rettungsdienst im Sonnental.

Unfall_Eggerkreuzung_August26

St. Johann

23.08.2026

Unfall an der Eggerkreuzung fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in St. Johann kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge. Ein Taxi wurde dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert, das zweite Auto um 180 Grad gedreht. Zwei Personen wurden verletzt.

Person mit Kapuzenpullover und Handschuhen versucht, eine Tür mit einem Werkzeug zu öffnen. Die Szene wirkt angespannt und geheimnisvoll.

Kitzbühel

21.08.2026

Hausbesitzer überrascht Einbrecher in Kitzbühel

Ein 83-Jähriger bemerkte bei seiner Rückkehr einen Einbruch in sein Haus in Kitzbühel. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Ein Warndreieck mit der Aufschrift "Unfall" steht auf einer Straße, die Fahrbahnmarkierungen zeigt. Es weist auf einen Verkehrsunfall hin.

Westendorf

20.08.2026

Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Ein 35-jähriger Rennradfahrer kollidierte beim Überholen mit einem Pkw und stürzte. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Brixen

19.08.2026

Vandalismus in Brixen

Unbekannte drangen in ein unbewohntes Bauernhaus in Brixen ein und richteten erheblichen Schaden an. Sie besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und warfen mehrere Fensterscheiben ein.

Schmorbrand Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Schmorband in Garage durch überlastetes Stromnetz

Ein E-Scooter sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kitzbühel. Beim Laden über einen Mehrfachstecker kam es zu einer Überlastung und einem Schmorbrand. 26 Einsatzkräfte rückten aus.

Verkehrsunfall Hornkreuzung

Kitzbühel

18.08.2026

Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen an der Hornkreuzung in Kitzbühel von einem Pkw erfasst und verletzt. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei standen im Einsatz. Nach rund 45 Minuten war die Fahrbahn wieder frei.

E-Paper
Aktuelles