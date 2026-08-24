Onlinekredit im Namen eines Kössener

Ein 65-jähriger Österreicher ist offenbar Opfer eines Betrugs geworden. Wie er am Montag bei der Polizei in Kössen anzeigte, waren im August 2025 überraschend zwei Überweisungen auf seinem Konto eingegangen – jeweils im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.



Da der Mann die Zahlungen nicht erwartet hatte, ging er davon aus, dass es sich um einen Irrtum handeln könnte, und überwies das Geld jeweils an den Absender zurück. Rund einen Monat später bemerkte er jedoch eine Abbuchung mit der Bezeichnung „Finanzierung“. Diese konnte er noch stoppen.



Schließlich erhielt der 65-Jährige Kontakt von einem Inkassobüro. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter in seinem Namen einen Onlinekredit aufgenommen und die entsprechenden Beträge auf sein Konto überwiesen hatten.



Die Polizei geht den Vorgängen nun weiter nach. Weitere Erhebungen sind im Gange.