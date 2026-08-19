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Kitzbüheler Anzeiger
Schmorbrand Kitzbühel
Foto: Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel

19. August 2026

Schmorband in Garage durch überlastetes Stromnetz

Ein brennender E-Scooter in einer Garage sorgte am Dienstagabend für den zweiten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kitzbühel an diesem Tag. Ursache war offenbar eine Überlastung beim Laden des Fahrzeugs.

Gegen 21.25 Uhr alarmierte die Leitstelle Tirol die Feuerwehr zu einer Garage im Bereich Stegerwiese. Noch während der Anfahrt kam die Entwarnung, dass kein offenes Feuer mehr vorhanden und auch die Rauchentwicklung bereits abgezogen war. Die Feuerwehr rückte dennoch mit mehreren Fahrzeugen an.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein leistungsstarker E-Scooter in der Garage eines Mehrfamilienhauses über einen Mehrfachstecker an das Stromnetz angeschlossen worden war. Nach Angaben der Feuerwehr führte die Überlastung zu einem Schmorbrand an der Zuleitung.

Bereits zuvor waren in der Wohnung wiederholt Sicherungen ausgelöst worden. Als schließlich Brandgeruch im Freien wahrnehmbar war, setzten die Bewohner den Notruf ab.

Die Feuerwehr nimmt den Vorfall zum Anlass, auf die Gefahren beim Laden von E-Scootern und E-Bikes hinzuweisen. Akkus sollten nicht unbeaufsichtigt geladen und ausschließlich dafür vorgesehene beziehungsweise zugelassene Ladegeräte verwendet werden. Zudem warnt die Feuerwehr davor, Mehrfachsteckdosen zu überlasten oder dauerhaft für leistungsstarke Geräte zu verwenden.

Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzbühel stand mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere zehn Feuerwehrmitglieder hielten sich in Bereitschaft.

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