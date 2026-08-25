Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Kabelschwelbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Brixner Supermarkt
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr

Die Brixener Feuerwehr war im Supermarkt im Einsatz.

Foto: FF Brixen

Brixen

von Kitzbüheler Anzeiger
25. August 2026

Kabelschwelbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Brixner Supermarkt

Aufregung herrschte am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Brixen im Thale. Gegen 14.45 Uhr bemerkte die Filialleiterin leichte Rauchschwaden, die entlang einer Rohrleitung im Verkaufsraum aufstiegen. Bei einer anschließenden Kontrolle im Keller stellte sie eine starke Verrauchung fest und setzte umgehend den Notruf ab.

Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, hatten Kunden und Mitarbeiter das Geschäft bereits verlassen. Die Einsatzkräfte machten den Ursprung der Rauchentwicklung rasch ausfindig: In einem Verteilerkasten in einem Seitenraum des Kellers war es zu einem Kabelschwelbrand gekommen. Dieser konnte mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden.

Erheblicher Sachschaden

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung und den Brand entstand im Keller allerdings erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Kabelschwelbrand gewesen sein.

Weitere Artikel:

Einsätze Feuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel

25.08.2026

Kitzbüheler Feuerwehr im Dauereinsatz

Gleich zwei Einsätze forderten die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzbühel am Dienstagvormittag: Während im Lebenbergtunnel eine mehr als 100 Meter lange Ölspur beseitigt werden musste, unterstützten Einsatzkräfte zeitgleich den Rettungsdienst im Sonnental.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Kössen

24.08.2026

Onlinekredit im Namen eines Kössener

Ein 65-jähriger Kössener staunte nicht schlecht, als plötzlich hohe Geldbeträge auf seinem Konto landeten. Er überwies das Geld zurück – und erhielt später Post von einem Inkassobüro. Offenbar hatten Unbekannte in seinem Namen einen Onlinekredit aufgenommen.

Unfall_Eggerkreuzung_August26

St. Johann

23.08.2026

Unfall an der Eggerkreuzung fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in St. Johann kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge. Ein Taxi wurde dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert, das zweite Auto um 180 Grad gedreht. Zwei Personen wurden verletzt.

Person mit Kapuzenpullover und Handschuhen versucht, eine Tür mit einem Werkzeug zu öffnen. Die Szene wirkt angespannt und geheimnisvoll.

Kitzbühel

21.08.2026

Hausbesitzer überrascht Einbrecher in Kitzbühel

Ein 83-Jähriger bemerkte bei seiner Rückkehr einen Einbruch in sein Haus in Kitzbühel. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Ein Warndreieck mit der Aufschrift "Unfall" steht auf einer Straße, die Fahrbahnmarkierungen zeigt. Es weist auf einen Verkehrsunfall hin.

Westendorf

20.08.2026

Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Ein 35-jähriger Rennradfahrer kollidierte beim Überholen mit einem Pkw und stürzte. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Brixen

19.08.2026

Vandalismus in Brixen

Unbekannte drangen in ein unbewohntes Bauernhaus in Brixen ein und richteten erheblichen Schaden an. Sie besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und warfen mehrere Fensterscheiben ein.

Schmorbrand Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Schmorband in Garage durch überlastetes Stromnetz

Ein E-Scooter sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kitzbühel. Beim Laden über einen Mehrfachstecker kam es zu einer Überlastung und einem Schmorbrand. 26 Einsatzkräfte rückten aus.

Verkehrsunfall Hornkreuzung

Kitzbühel

18.08.2026

Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen an der Hornkreuzung in Kitzbühel von einem Pkw erfasst und verletzt. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei standen im Einsatz. Nach rund 45 Minuten war die Fahrbahn wieder frei.

E-Paper
Aktuelles