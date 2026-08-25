Kabelschwelbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Brixner Supermarkt

Aufregung herrschte am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Brixen im Thale. Gegen 14.45 Uhr bemerkte die Filialleiterin leichte Rauchschwaden, die entlang einer Rohrleitung im Verkaufsraum aufstiegen. Bei einer anschließenden Kontrolle im Keller stellte sie eine starke Verrauchung fest und setzte umgehend den Notruf ab.



Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, hatten Kunden und Mitarbeiter das Geschäft bereits verlassen. Die Einsatzkräfte machten den Ursprung der Rauchentwicklung rasch ausfindig: In einem Verteilerkasten in einem Seitenraum des Kellers war es zu einem Kabelschwelbrand gekommen. Dieser konnte mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden.



Erheblicher Sachschaden



Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung und den Brand entstand im Keller allerdings erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Kabelschwelbrand gewesen sein.