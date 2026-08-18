Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst

Am Dienstagmorgen kam es an der Hornkreuzung in Kitzbühel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Frau wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.



Gegen 8.20 Uhr wurden zunächst mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kitzbühel über den sogenannten Lebensretter-Alarm verständigt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden war. Daraufhin wurde die Feuerwehr nachalarmiert.



Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Aufgrund des Regens errichteten sie ein Schnelleinsatzzelt sowie einen Sichtschutz, um einen wettergeschützten Bereich für die Versorgung der verletzten Frau zu schaffen. Zudem unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.



Als Ersthelfer waren auch Beamte der Finanzpolizei vor Ort. Im Einsatz standen außerdem die Polizeiinspektion Kitzbühel, das Rote Kreuz und ein Notarzt. Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzbühel rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus.



Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Nähere Angaben zum Verletzungsgrad der Fußgängerin sowie zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.