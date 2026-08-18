Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst
Kitzbüheler Anzeiger
Verkehrsunfall Hornkreuzung

Auf der Hornkreuzung in Kitzbühel kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin.

Foto: Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel

18. August 2026

Fußgängerin an Hornkreuzung von Pkw erfasst

Am Dienstagmorgen kam es an der Hornkreuzung in Kitzbühel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Frau wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Gegen 8.20 Uhr wurden zunächst mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kitzbühel über den sogenannten Lebensretter-Alarm verständigt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden war. Daraufhin wurde die Feuerwehr nachalarmiert.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Aufgrund des Regens errichteten sie ein Schnelleinsatzzelt sowie einen Sichtschutz, um einen wettergeschützten Bereich für die Versorgung der verletzten Frau zu schaffen. Zudem unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Als Ersthelfer waren auch Beamte der Finanzpolizei vor Ort. Im Einsatz standen außerdem die Polizeiinspektion Kitzbühel, das Rote Kreuz und ein Notarzt. Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzbühel rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus.

Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Nähere Angaben zum Verletzungsgrad der Fußgängerin sowie zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Weitere Artikel:

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Brixen

19.08.2026

Vandalismus in Brixen

Unbekannte drangen in ein unbewohntes Bauernhaus in Brixen ein und richteten erheblichen Schaden an. Sie besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und warfen mehrere Fensterscheiben ein.

Schmorbrand Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Schmorband in Garage durch überlastetes Stromnetz

Ein E-Scooter sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kitzbühel. Beim Laden über einen Mehrfachstecker kam es zu einer Überlastung und einem Schmorbrand. 26 Einsatzkräfte rückten aus.

Symbolbild Klettern

Kirchdorf

15.08.2026

Kletterer bei Sturz in Kirchdorf verletzt

Ein 29-jähriger Deutscher ist am Freitag, 14. August, bei einem Kletterunfall in Kirchdorf verletzt worden.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Fieberbrunn

14.08.2026

Brand bei Arbeiten an einem Balkon

Bei Arbeiten an einem Balkon ist am Freitag, 14. August, gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle in Fieberbrunn ein Brand ausgebrochen

Schäferhung

St. Ulrich

14.08.2026

Spaziergänger bei Hundeattacke in St. Ulrich verletzt

Bei einer Hundeattacke in St. Ulrich am Pillersee wurden zwei Spaziergänger verletzt. Eine 48-Jährige erlitt schwere Handverletzungen und muss operiert werden. Gegen den Hundehalter wird Anzeige erstattet.

Feuerwehr Hund in Ache

Kitzbühel

13.08.2026

Hund springt in die Ache – Feuerwehr rettet Vierbeiner

Spektakulärer Einsatz in Kitzbühel: Ein Hund sprang in die Ache und konnte sich nicht alleine retten. Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel rückte aus und rettete den Vierbeiner mit Leiter und Seil.

Gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt am klaren Himmel. Er trägt medizinische Symbole und ist in Österreich registriert.

St. Johann

13.08.2026

73-Jähriger bei Kletterunfall in St. Johann verletzt

Ein 73-jähriger Mann ist bei einem Kletterunfall im Klettergarten „Saubichl“ in St. Johann in Tirol verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Stapel Münzen steht auf mehreren übereinanderliegenden Euro-Banknoten in verschiedenen Farben und Werten. Das Bild symbolisiert Geld und Finanzen.

Schwendt

12.08.2026

Polizei warnt nach Online-Betrug in Schwendt

Ein 63-jähriger Mann aus Schwendt ist Opfer mehrerer Internetbetrügereien geworden. Durch Kryptowährungs-, Goldanlage- und Kreditbetrug entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Polizei warnt vor unseriösen Anlageangeboten.

E-Paper
Aktuelles