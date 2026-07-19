St. Johanner Feuerwehr rettete Entenküken

In eine missliche Lage geriet am Wochenende eine Entenfamilie in St. Johann. Die possierlichen Tierchen steckten beim Wehr in der Fieberbrunner Ache fest und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.



Für die Mitglieder der Feuerwehr St. Johann war rasch klar: Hier musste geholfen werden. Allen voran Kommandant Michael Schenk rückten die Florianijünger aus, um die Entenfamilie aus ihrer Notlage zu befreien. Behutsam wurden die kleinen Küken gerettet und wieder sicher zu ihrer Mutter gebracht. Vereint konnte die Entenfamilie schließlich ihre Reise auf der Ache fortsetzen – ein tierischer Einsatz mit Happy End.