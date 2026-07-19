17-Jähriger nach Unfall in St. Johann unter Suchtmittelverdacht

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es kürzlich auf der Hochkönig Bundesstraße im Gemeindegebiet von St. Johann. Ein 17-jähriger Pkw-Lenker wurde dabei verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich laut Polizei der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel.



In den frühen Morgenstunden war ein 25-jähriger Österreicher mit einem Klein-Lkw auf der B164 in Richtung Fieberbrunn unterwegs. Nach Angaben der Polizei soll ihm ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sein. Um eine Frontalkollision zu verhindern, lenkte der 25-Jährige nach rechts auf den Gehsteig aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und kamen auf der B164 zum Stillstand. Der 17-jährige österreichische Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Auch der 25-Jährige wurde zur Abklärung und Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.



Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich laut Polizei der Verdacht, dass der 17-Jährige durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein könnte. Ein durchgeführter Speichelvortest verlief positiv.