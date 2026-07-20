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Kitzbüheler Anzeiger
Polizeiauto_Detail
Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
20. Juli 2026

Mit mehr als 100 km/h durch Kitzbühel: Führerschein und Auto weg

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 22-jähriger Österreicher am Montag, 20. Juli, kurz nach 1 Uhr nachts im Ortsgebiet von Kitzbühel unterwegs. Der Mann lenkte seinen Pkw auf der B161 von St. Johann kommend in Richtung Jochberg.

In einem Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, maßen Polizeibeamte mittels Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h. Die Beamten konnten den 22-Jährigen in der Folge anhalten.

Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Auch sein Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Eine entsprechende Anzeige an die zuständige Behörde folgt.

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