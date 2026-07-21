Alkolenker flüchtete in Reith vor Polizei und rammte Lkw

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat sich Anfang der Woche in Reith einer Polizeikontrolle entzogen. Gegen Mittag war die Polizei von der Landesleitzentrale alarmiert worden, nachdem Passanten beobachtet hatten, wie ein offensichtlich alkoholisierter Mann mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Kitzbüheler Straße gefahren war.



Als der Lenker die herannahende Polizeistreife bemerkte, beschleunigte er stark und flüchtete in Richtung Kitzbühel. Im Gieringweg touchierte der Pkw einen am Straßenrand abgestellten Lkw, setzte die Fahrt jedoch mit hoher Geschwindigkeit fort. Aufgrund des Gegenverkehrs verlor die Streife den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug.



Über die Kennzeichenabfrage konnten die Beamten den Pkw sowie den Lenker schließlich an dessen Wohnadresse ausfindig machen. Ein Alkotest bei dem 56-jährigen, in Kitzbühel wohnhaften Niederländer verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. Zudem erstattet die Polizei einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.