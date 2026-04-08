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Kitzbüheler Anzeiger
Jubiläum_FeuerwehrSt.Johann_Huber Bräu

Günther (links) und Philipp Huber (rechts) präsentieren gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Michael Schenk (1.v.l.)und seinem Stellvertreter Anton Rieser das Bier mit dem Sonderetikett.

Foto: Huber

St. Johann

von Margret Klausner
08. April 2026

Vom Brand bis zum Unwetter: Seit 150 Jahren zur Stelle

Vor 150 Jahren war die St. Johanner Feuerwehr die dritte freiwillige Feuerwehr, die im Bezirk gegründet wurde – nachzulesen ist das in der umfangreichen Festschrift, die Gerhard Lötsch für das heurige Jubiläumsjahr erstellt hat.

Die Vorbereitungen für das heurige Feierjahr laufen bereits seit Monaten – zahlreiche Veranstaltungen sind geplant. Natürlich finden auch heuer wieder traditionelle Termine wie der Flohmarkt oder die Feuerlöscher-Überprüfungen statt. Die Eröffnung der von Alt-Kommandanten Ernst Stöckl kuratierten Ausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum findet am Samstag, 18. April um 11 Uhr im Obergeschoß des Museums statt (Eingang hinten). Die Ausstellung ist bis 3. Mai täglich von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Höhepunkt wird jedoch das große Fest samt Tag der offenen Tür im Oktober sein.

Geprägt von Technik und Wandel
„Seit der Gründung im Jahr 1876 steht unsere Feuerwehr im Dienst der Sicherheit der Menschen in unserer Marktgemeinde. Über eineinhalb Jahrhunderte hinweg haben unzählige Feuerwehrmänner mit Idealismus, Mut und großem persönlichem Einsatz Verantwortung übernommen“, so Kommandant Michael Schenk anlässlich des Jubiläums. Die Geschichte der Feuerwehr sei geprägt von technischem Fortschritt, herausfordernden Einsätzen und stetigem Wandel.
„Doch eines ist immer gleich geblieben: der starke Zusammenhalt und die Bereitschaft, jederzeit Hilfe zu leisten – freiwillig, uneigennützig und verlässlich. Ob bei Bränden, Unwettern, Verkehrsunfällen oder anderen Notlagen – auf die Feuerwehr war und ist stets Verlass“, betont Schenk.Dieses Jubiläum sei für die Mitglieder der Wehr Anlass, mit Dankbarkeit auf das Geleistete zurückzublicken und gleichzeitig motiviert in die Zukunft zu schauen. „Gemeinsam werden wir auch in Zukunft unserer Verantwortung gerecht werden und das weiterführen, was vor 150 Jahren begonnen hat: den selbstlosen Einsatz für die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung von St. Johann“, so der Kommandant auch in der Festschrift.

1857 wurde in Innsbruck von Franz Thurner und einigen gleichgesinnten Freunden eine Feuerwehr ins Leben gerufen. Die älteste Wehr im Bezirk Kitzbühel ist in Hopfgarten anhand einer Feuerlöschordnung aus dem Jahr 1870 dokumentiert, wie Gerhard Lötsch im Rahmen seiner Recherchen herausgefunden hat. 1872 wurde die Feuerwehr der Stadt Kitzbühel gegründet. Am 26. Juli 1876 wurde schließlich die Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann aus der Taufe gehoben. Über den Gründungsakt selbst ist übrigens nicht viel bekannt, erster Kommandant war vermutlich Josef Flecksberger.

Vor zwei Jahren erneut ausgebaut
Vor rund zwei Jahren konnte der umfangreiche Zubau am bestehenden Feuerwehrhaus am Rand der Gemeinde feierlich eröffnet werden – nicht der erste Bau, wie ein Blick in die Chronik zeigt. Das erste eigene St. Johanner Zeughaus befand sich im heute stark veränderten Gebäude in der Kaiserstraße 14. 1933 konnte unter Kommandant Josef Friedl ein, den damaligen Ansprüchen entsprechendes, Zeughaus neben der Volksschule in der Bahnhofstraße fertiggestellt werden (an dieser Stelle befindet sich heute der Kaisersaal). Als besonders erwähnenswerte Eigenschaft dieses Gebäudes galt, dass es sogar beheizt werden konnte.

Es dauerte weitere 58 Jahre, bis im Jahr 1992 ein den heutigen Ansprüchen voll entsprechendes, einsatzgerechtes Zeughaus am Standort an der Salzburgerstraße (B 178) unter Kommandant Michael Höflinger verwirklicht werden konnte. Dieses Gebäude wurde unter Kommandant Michael Schenk 2004 erweitert und modernisiert. Das heurige Jubiläumsjahr wird für alle 127 Mitglieder der Wehr – sie ist damit eine der größten im Bezirk – ein ganz besonderes Jahr.

Eigenes Bieretikett zum 150. Geburtstag
Die heimische Brauerei Huber hat übrigens ein Sonderetikett aufgelegt, das auf dem St. Johanner Original Bier in der 0,33-Liter-Flasche zu finden ist. „Damit bringen wir die 150 Jahre Feuerwehr direkt auf den Tisch“, freuen sich Günther und Philipp Huber. Denn das St. Johanner Original im Feuerwehr-Design wird über das gesamte Jubiläumsjahr hinweg immer wieder abgefüllt und ist bei vielen Veranstaltungen rund um die Festlichkeiten mit dabei.

Das Programm

  • 18. April: Ausstellungseröffnung Museum St. Johann
  • 3. Mai: Florianifeier am Kirchenvorplatz.
  • 9. Mai: Flohmarkt (ab 8 Uhr, Gerätehaus)
  • 5. September: Feuerwehr hautnah am Hauptplatz.
  • 3. Oktober: Feuer- löschüberprüfung im Gerätehaus.
  • 17. Oktober: Festakt mit Tag der offenen Tür.

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