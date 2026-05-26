Franziskus und Eremit auf Kurzurlaub in Aurach

Bis zum Patronizium, das Traditionsgemäß Anfang Juni stattfinden wird, würden die beiden Figuren nicht nur in neuem Glanz erstrahlen, sondern auch wieder an Ort und Stelle sein, verspricht der Auracher.



Kitzbüheler Kleinod auf dem Schattberg

Der Ursprung des kleinen Sakralbaues geht auf das Jahr 1735 zurück, in dem der Kitzbüheler Bürger und Hutmacher Franz Stitz ein Gelöbnis einlöste und von einer Wallfahrt nach Mariazell eine Kopie des dortigen Gnadenbildes zur Aufstellung mitgebracht hatte, ist in der Kitzbüheler Stadtzeitung in der Ausgabe vom Jänner 2008 zu erfahren. Erst 1844 wurde die Kapelle aus Stein in der heutigen Form erbaut. 1888 ließ die Stadtgemeinde neben der Kapelle eine Gaststätte errichten. Das Gasthaus war neben der Kapelle über Jahrzehnte ein beliebtes Ausflugsziel der Kitzbüheler Bevölkerung.



Die denkmalgeschützte Einsiedelei-Kapelle und das Gasthaus befinden sich im Eigentum der Stadtgemeinde.