Profifussballer Mathew Collins motiviert HAK-Schüler

Gemeinsam mit der WorldChanger Foundation wurde ein innovatives Programm zur Stärkung der mentalen Kompetenz von Jugendlichen erfolgreich umgesetzt. Ermöglicht wurde dieser Workshop von der Sparkasse Kitzbühel. Ein besonderer Höhepunkt für die Schüler der ersten Klassen war dabei die Anwesenheit von Profifußballer Mathew Collins und der deutschen Meisterin im Boxen Elisa Frey, die als Role Models den Schülern authentische Einblicke in den Umgang mit Leistungsdruck und Selbstzweifeln gaben.



Lernen von den Besten

Die Präsenz von Mathew Collins verlieh dem Projekt eine außergewöhnliche Tiefe. In einem offenen und interaktiven Austausch berichtete Collins eindrucksvoll aus seiner eigenen Karriere und sprach bewusst auch über herausfordernde Momente, Zweifel und Rückschläge – auch oder sogar besonders als Sohn von Phil Collins und Bruder der Schauspielerin Lily Collins („Emily in Paris“). Gerade diese Ehrlichkeit machte die Beiträge für die Jugendlichen besonders greifbar.



Im Rahmen des Programms wurde damit ein zentraler Baustein umgesetzt: Role Models, die nicht nur Erfolg zeigen, sondern auch den Weg dorthin transparent machen. Die Schüler konnten erkennen, dass Selbstzweifel selbst auf höchstem Leistungsniveau allgegenwärtig sind und kein Hindernis, sondern ein Teil persönlicher Entwicklung darstellen.



Die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und mit Collins und Frey in Dialog zu treten, wurde intensiv genutzt und schuf eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit.