Robert Laner (Gründer der WorldChanger Foundation), Mathew Collins, Björn Schulz und Elisa Frey (vorne v.l.) beschäftigten sich mit Schülern der Kitzbüheler HAK mit dem Thema Selbstzweifel.
Profifussballer Mathew Collins motiviert HAK-Schüler
Gemeinsam mit der WorldChanger Foundation wurde ein innovatives Programm zur Stärkung der mentalen Kompetenz von Jugendlichen erfolgreich umgesetzt. Ermöglicht wurde dieser Workshop von der Sparkasse Kitzbühel. Ein besonderer Höhepunkt für die Schüler der ersten Klassen war dabei die Anwesenheit von Profifußballer Mathew Collins und der deutschen Meisterin im Boxen Elisa Frey, die als Role Models den Schülern authentische Einblicke in den Umgang mit Leistungsdruck und Selbstzweifeln gaben.
Lernen von den Besten
Die Präsenz von Mathew Collins verlieh dem Projekt eine außergewöhnliche Tiefe. In einem offenen und interaktiven Austausch berichtete Collins eindrucksvoll aus seiner eigenen Karriere und sprach bewusst auch über herausfordernde Momente, Zweifel und Rückschläge – auch oder sogar besonders als Sohn von Phil Collins und Bruder der Schauspielerin Lily Collins („Emily in Paris“). Gerade diese Ehrlichkeit machte die Beiträge für die Jugendlichen besonders greifbar.
Im Rahmen des Programms wurde damit ein zentraler Baustein umgesetzt: Role Models, die nicht nur Erfolg zeigen, sondern auch den Weg dorthin transparent machen. Die Schüler konnten erkennen, dass Selbstzweifel selbst auf höchstem Leistungsniveau allgegenwärtig sind und kein Hindernis, sondern ein Teil persönlicher Entwicklung darstellen.
Die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und mit Collins und Frey in Dialog zu treten, wurde intensiv genutzt und schuf eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit.
Im Zentrum stand das WorldChanger NextGen – Modul: „Selbstzweifel – Break Out“, das wissenschaftlich fundierte Inhalte mit interaktiven Übungen verbindet. Ziel ist es, Jugendlichen frühzeitig Werkzeuge für den Umgang mit innerem Druck zu vermitteln.
Wissenschaftlich fundiert und praxisnah
Die jugendlichen Teilnehmenden erarbeiteten dabei ein klares Drei-Schritte-Modell: Erkennen von Selbstzweifeln, Einordnen als normale Reaktion, Entlasten durch konkrete Strategien.
Besonders eindrucksvoll war die Kombination aus Theorie und unmittelbarem Erleben: Durch praktische Übungen konnten die Jugendlichen den Einfluss ihrer Gedanken direkt auf ihre Leistungsfähigkeit nachvollziehen.
Die Rückmeldungen der Schüler zeigen deutlich, wie wertvoll insbesondere die Kombination aus wissenschaftlichem Input, praktischen Übungen und inspirierenden Persönlichkeiten ist.
Nachhaltiger Mehrwert für die Entwicklung
„Mentale Stärke ist heute eine Schlüsselkompetenz“, betont Direktor Fritz Eller von der BHAK/BHAS Kitzbühel, und Role Models wie Mathew Collins und Elisa Frey zeigen auch den jungen Menschen eindrucksvoll, wie entscheidend der richtige Umgang mit sich selbst für langfristigen Erfolg und vor allem psychische Gesundheit ist. Schule bildet eben nicht nur das Knowhow, sondern besonders die Persönlichkeit unserer jungen Menschen“.
Ein innovatives Pilotprojekt an der BHAK/BHAS Kitzbühel brachte Profifußballer Matthew Collins und Boxerin Elisa Frey mit Schülern ins Gespräch über Druck und mentale Stärke.