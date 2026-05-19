Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Profifussballer Mathew Collins motiviert HAK-Schüler
Kitzbüheler Anzeiger
Pilotprojekt HAK

Robert Laner (Gründer der WorldChanger Foundation), Mathew Collins, Björn Schulz und Elisa Frey (vorne v.l.) beschäftigten sich mit Schülern der Kitzbüheler HAK mit dem Thema Selbstzweifel.

Foto: Skyline Medien GmbH

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
19. Mai 2026

Profifussballer Mathew Collins motiviert HAK-Schüler

Gemeinsam mit der WorldChanger Foundation wurde ein innovatives Programm zur Stärkung der mentalen Kompetenz von Jugendlichen erfolgreich umgesetzt. Ermöglicht wurde dieser Workshop von der Sparkasse Kitzbühel. Ein besonderer Höhepunkt für die Schüler der ersten Klassen war dabei die Anwesenheit von Profifußballer Mathew Collins und der deutschen Meisterin im Boxen Elisa Frey, die als Role Models den Schülern authentische Einblicke in den Umgang mit Leistungsdruck und Selbstzweifeln gaben.

Lernen von den Besten
Die Präsenz von Mathew Collins verlieh dem Projekt eine außergewöhnliche Tiefe. In einem offenen und interaktiven Austausch berichtete Collins eindrucksvoll aus seiner eigenen Karriere und sprach bewusst auch über herausfordernde Momente, Zweifel und Rückschläge – auch oder sogar besonders als Sohn von Phil Collins und Bruder der Schauspielerin Lily Collins („Emily in Paris“). Gerade diese Ehrlichkeit machte die Beiträge für die Jugendlichen besonders greifbar.

Im Rahmen des Programms wurde damit ein zentraler Baustein umgesetzt: Role Models, die nicht nur Erfolg zeigen, sondern auch den Weg dorthin transparent machen. Die Schüler konnten erkennen, dass Selbstzweifel selbst auf höchstem Leistungsniveau allgegenwärtig sind und kein Hindernis, sondern ein Teil persönlicher Entwicklung darstellen.

Die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und mit Collins und Frey in Dialog zu treten, wurde intensiv genutzt und schuf eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit.

Im Zentrum stand das WorldChanger NextGen – Modul: „Selbstzweifel – Break Out“, das wissenschaftlich fundierte Inhalte mit interaktiven Übungen verbindet. Ziel ist es, Jugendlichen frühzeitig Werkzeuge für den Umgang mit innerem Druck zu vermitteln.

Wissenschaftlich fundiert und praxisnah
Die jugendlichen Teilnehmenden erarbeiteten dabei ein klares Drei-Schritte-Modell: Erkennen von Selbstzweifeln, Einordnen als normale Reaktion, Entlasten durch konkrete Strategien.

Besonders eindrucksvoll war die Kombination aus Theorie und unmittelbarem Erleben: Durch praktische Übungen konnten die Jugendlichen den Einfluss ihrer Gedanken direkt auf ihre Leistungsfähigkeit nachvollziehen.
Die Rückmeldungen der Schüler zeigen deutlich, wie wertvoll insbesondere die Kombination aus wissenschaftlichem Input, praktischen Übungen und inspirierenden Persönlichkeiten ist.

Nachhaltiger Mehrwert für die Entwicklung
„Mentale Stärke ist heute eine Schlüsselkompetenz“, betont Direktor Fritz Eller von der BHAK/BHAS Kitzbühel, und Role Models wie Mathew Collins und Elisa Frey zeigen auch den jungen Menschen eindrucksvoll, wie entscheidend der richtige Umgang mit sich selbst für langfristigen Erfolg und vor allem psychische Gesundheit ist. Schule bildet eben nicht nur das Knowhow, sondern besonders die Persönlichkeit unserer jungen Menschen“.

Pilotprojekt HAK

Ein innovatives Pilotprojekt an der BHAK/BHAS Kitzbühel brachte Profifußballer Matthew Collins und Boxerin Elisa Frey mit Schülern ins Gespräch über Druck und mentale Stärke.

Foto: Skyline Medien GmbH

Weitere Artikel:

LLA Weitau in Strassburg

St. Johann

19.05.2026

Schüler der LLA Weitau fuhren nach Strassburg

LLA Weitau Schüler trafen im April in Straßburg auf Diplomaten, besuchten den Europarat und diskutierten mit Präsidentin Petra Bayr.

Frauenpower Edelweißgilde Kitzbühel

Kitzbühel

19.05.2026

Sechs neue Mitglieder bei der Edelweißgilde Kitzbühel

Mit der Kletterpartnerbörse konnte die Edelweißgilde Kitzbühel sechs neue Mitglieder gewinnen – vier davon sind Frauen.

Florianiübung2026_Kitzbühel

Kitzbühel

14.05.2026

Feuerwehr übte im "KitzSki Living2

Die heurige Florianiübung der Kitzbüheler Feuerwehr ging im neuen Gebäude „KitzSki Living“ in Szene. Erfolgreich, wie Kommandant Andreas Reisch betonte.

Vorderhacher im Kriegsjahr 1916

Bezirk

14.05.2026

Ein Frauenschicksal am Haberberg

Theresia Keuschnigg führte den Hof Vorderhacher am Haberberg durch Krisen, Kriege und wirtschaftliche Notzeiten. Ihre Lebensgeschichte zeigt eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert.

Schueler des Gymnasiums St. Johann nahmen beim europaweiten Planspiel Schulbanker teil und erreichten beim Finale in Berlin den siebten Platz

Bezirk

13.05.2026

Gymnasium erfolgreich beim Schulbanker-Finale

Ein Team des Gymnasiums erreichte beim europaweiten Planspiel „Schulbanker“ das Finale in Berlin und belegte den 7. Platz. Die Schüler überzeugten mit wirtschaftlichem Verständnis und Teamarbeit.

Volksschule Reith Bewegte Schule

Reith

13.05.2026

Lernen in Bewegung als modernes Erfolgsrezept

Die Volksschule Reith wurde als einzige Schule im Bezirk mit dem Gütesiegel „Bewegte Schule Österreich“ in der höchsten Stufe ausgezeichnet. Direktor Horst Huber setzt auf Lernen mit Bewegung, moderne Lernlandschaften und mehr Konzentration durch Aktivität.

Forelle
ABO PUR

Bezirk

12.05.2026

Das Comeback der heimischen Fische

Forelle, Saibling, Hecht, Zander & Co. sind kulinarische Schätze aus frischem Tiroler Bergwasser. Sie werden zunehmend beliebter.

Kegelturnier 5K Siegermannschaft 2026

Hopfgarten

10.05.2026

Wanderpokal geht nach Kössen

Beim Freundschaftskegelturnier der PVÖ-Ortsgruppen gewann Kössen vor Kitzbühel und Kelchsau. Der Wanderpokal geht damit nach Kössen.

E-Paper
Aktuelles