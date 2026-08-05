Nach 27 Jahren wieder eine Sonnenfinsternis

Am 11. August 1999 war im Bezirk Kitzbühel eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Fast 27 Jahre später, am Mittwoch, 12. August, um exakt 19.24 Uhr sollte eine partielle Sonnenfinsternis am Westhorizont eintreten. Man unterscheidet: Je nach Konstellation tritt eine Sonnenfinsternis total, partiell oder ringförmig auf. Bei der totalen Variante wird die Sonne komplett vom Mond verdeckt und es wird für ein paar Minuten dunkel wie in der Nacht. Die partielle Sonnenfinsternis sieht wie eine helle Sichel aus, da nur ein Teil der Sonne vom Mond bedeckt wird. Eine ringförmige Ausprägung zeigt sich, wenn der Mond etwas weiter von der Erde entfernt ist und die Mitte der Sonne nicht ganz bedeckt ist. Es bleibt ein heller Ring sichtbar.



Augenschutz geht vor

Besonders wichtig ist das Tragen einer speziellen Sonnenfinsternisbrille, um mögliche Augenschäden zu vermeiden. Bei direktem Blick in die Sonne kann es zu Verbrennungen der Netzhaut, Sehverlust oder Sonnenbrand im Auge kommen.



Gefahr beim Fotografieren

Auch Handykameras sollte man bei einer Sonnenfinsternis schützen. Die Linse des Geräts bündelt die starke Sonnenstrahlung auf dem Sensor des Handys, wodurch folglich Einbrennflecken und Pixelfehler entstehen können. Besonders bei Verwendung eines Teleobjektivs entsteht die Gefahr, dass der Fotosensor beschädigt wird. Da sich die Kamera bei direkter Sonneneinstrahlung schnell erwärmt, kann es zu einer Überhitzung kommen. Das führt zu Akkuschäden oder sogar zu einer Notabschaltung. Außerdem besteht das Risiko, dass man beim Aufnehmen, direkt in die Sonne blickt. Mit jeder Systemkamera oder Spiegelreflexkamera (DSLR/DSLM) mit manuellen Einstellmöglichkeiten kann man die Sonnenfinsternis fotografieren. Ein Sonnenschutzfilter ist jedoch zwingend notwendig.