Sonnenfinsternis am 12. August 2026

Sollte das Wetter passen, dann wird man am Mittwoch, 12. August, mit einem seltenen Ereignis belohnt, einer fast totalen Sonnenfinsternis! Die letzte Sonnenfinsternis, die bei uns zu sehen war, fand 1999, also vor 27 Jahren, statt. Ein solches Ereignis ist daher besonders selten.



Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und den dunkelsten Teil seines Schattens (Umbra) auf die Erde wirft. An Orten, wo der Halbschatten (Penumbra) liegt, sieht man eine partielle Sonnenfinsternis. In manchen Regionen wie Spanien, Grönland oder Island wird die Sonne total verdunkelt. Bei uns ist sie zwar nicht total, sondern eine partielle Sonnenfinsternis, bleibt aber trotzdem beeindruckend. Exakt 89,22 Prozent der Sonne werden verdeckt sein. Um 19.24 Uhr abends beginnt das Spektakel.



Warum nicht bei jedem Neumond?

Ab diesem Zeitpunkt steht der Mond genau zwischen Erde und Sonne, wodurch sich der Himmel verdunkelt. Der Mond schiebt sich von außen vor die Sonnenscheibe und lässt sie wie eine Sichel erscheinen. Das Maximum wird um 20.16 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt werden fast 90 Prozent verdeckt sein. Das ist der Zeitpunkt, bei dem die Mitte der Sonne und des Mondes am dichtesten beieinander liegen. Der Sonnenuntergang findet um 20.37 Uhr statt. Das Ende der partiellen Sonnenfinsternis geschieht also erst hinter dem Horizont. Dies wird übrigens fast überall in Europa so sein.



Aber was geschieht eigentlich genau bei einer Sonnenfinsternis? Eines vorweg: Sonnenfinsternis gibt es nur bei Neumond. Denn nur dann befindet sich der Mond zwischen Sonne und Erde in einer Linie. Nun kann man sich die Frage stellen, warum es dann nicht jeden Monat, bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis gibt. Die Erklärung liegt darin, dass die Bahn des Mondes um die Erde rund 5° geneigt zur Bahnebene der Erde um die Sonne ist. Außerdem umrundet der Mond die Erde nicht in einer Kreisbahn, sondern in einer Ellipse. Das bedeutet, dass der Mond manchmal etwas weiter, manchmal etwas näher an der Erde ist. Das klingt erstmal kompliziert, ist im Grunde aber einfach zu verstehen: Der Mond umkreist die Erde einmal im Monat. Die Erde umkreist die Sonne einmal pro Jahr. Würde der Mond in der exakt gleichen Bahn die Erde umkreisen, in der die Erde die Sonne umrundet, gäbe es jeden Monat nicht nur eine totale Sonnenfinsternis bei Neumond, sondern auch eine totale Mondfinsternis bei Vollmond. Jeden Monat! Das - und da wird mir jeder recht geben - wäre nichts mehr Besonderes. Da die Bahnebene des Mondes durch die Bewegung der Erde um die Sonne aber unterschiedlich ausgerichtet ist, kommt es von Zeit zu Zeit zu dieser besonderen Konstellation: die Mondbahn bei Neumond ist gerade richtig geneigt, dass der Mond einen Schatten auf die Erde wirft.



Wenn man dann noch das Glück hat, gerade auf der Tagseite der Erde zu sein, kann man die Sonnenfinsternis erleben. Genau wie am frühen Abend des 12. August. Sorry Leute, wenn ihr gerade in Fernost oder Australien seid. Dort wird zu diesem Zeitpunkt Nacht sein.