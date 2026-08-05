Im Team auf den Gipfel des Großglockners

Ein besonderes Highlight des Schuljahres führte vier Schüler der Polytechnischen Schule St. Johann nach Osttirol. Von Kals am Großglockner aus machten sie sich gemeinsam mit zwei erfahrenen Bergführern auf den Weg zum höchsten Gipfel Österreichs.



Initiiert und organisiert wurde die Exkursion von Sportlehrer Manuel Grüner, der für die Planung und Durchführung verantwortlich zeichnete. Unterstützung erhielt er von den beiden Osttiroler Bergführern Martin und Lois. Nach einer sorgfältigen Vorbereitung begann der anspruchsvolle Aufstieg durch hochalpines Gelände.



Eine Übernachtung auf einer Schutzhütte bot den Jugendlichen nicht nur die notwendige Erholung, sondern auch ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Abseits des gewohnten Schulalltags konnten die Jugendlichen Teamgeist, Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen. Dabei hatten sie die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, ihre eigenen Grenzen kennenzulernen und diese teilweise sogar zu überwinden.



Teamgeist und Ausdauer gefragt



Am darauffolgenden Tag nahm die Gruppe den Gipfel in Angriff. Der Aufstieg erforderte viel Kraft, Konzentration und Mut. Belohnt wurden die Teilnehmer mit einem eindrucksvollen Panorama und einem unvergesslichen Erfolgserlebnis.



Mit der Großglocknerbesteigung setzte die PTS St. Johann ein starkes Zeichen für praxisnahes Lernen und außergewöhnliche Schulprojekte. Die Exkursion wird den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt, wie Schule auch außerhalb des Klassenzimmers begeistern kann.