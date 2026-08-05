Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Zwar blieb der schon gewohnte Regenguss auch heuer nicht aus, aber davor und danach herrschte bei der Kirchdorfer Koasanacht beste Stimmung. Das neue Festkonzept – erstmals auf dem großen Platz vor dem Musikpavillon – fand bei Jung und Alt große Zustimmung und erfreute auch die Organisatoren. Für einen spektakulären Start des familienfreundlichen Dorffestes sorgte der Grand Prix de Kirchdorf mit Bobbycar-, Scooter- und Scheibtruch-Rennen.

