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Kitzbüheler Anzeiger
Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Beste Stimmung herrschte bei den Ehrengästen und Organisatoren der Kirchdorfer Koasanacht.

Foto: Gernot Schwaiger

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
05. August 2026

Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Zwar blieb der schon gewohnte Regenguss auch heuer nicht aus, aber davor und danach herrschte bei der Kirchdorfer Koasanacht beste Stimmung. Das neue Festkonzept – erstmals auf dem großen Platz vor dem Musikpavillon – fand bei Jung und Alt große Zustimmung und erfreute auch die Organisatoren. Für einen spektakulären Start des familienfreundlichen Dorffestes sorgte der Grand Prix de Kirchdorf mit Bobbycar-, Scooter- und Scheibtruch-Rennen.

Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Beim Kasperltheater der Heimatbühne Kirchdorf machten die Kinder begeistert mit.

Foto: Gernot Schwaiger

Attraktionen für Kinder und Erwachsene

Während die Bundesmusikkapelle Erpfendorf im Pavillon konzertierte, machten die jüngsten Festbesucher im Dorfsaal beim Kasperltheater der Heimatbühne begeistert mit. Aber auch viele weitere Attraktionen wie Kistenklettern, Hüpfburg, Kinderschminken, Schießstand oder das Bier-Pong fanden großen Anklang. Im Interview mit Moderator David Bichler blickten Elsbeth Aigner und Manfred Etzelstorfer auf die Anfänge der familienfreundlichen Sommernacht am 9. August 1986 zurück.

Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Zahlreiche Besucher genossen die Kirchdorfer Koasanacht am neuen Veranstaltungsort vor dem Musikpavillon.

Foto: Gernot Schwaiger

Nach dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Gerhard Obermüller und dem OK-Team wurden die Grand-Prix-Sieger geehrt.

Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt

Sowohl Jung als auch Alt zeigten Begeisterung und Stimmung.

Foto: Gernot Schwaiger

Auf der Bühne heizten die Livebands „Tirol Power“ und „Groisz‘ Choice“ dem Publikum mit flotter Musik so richtig ein. Fetzige DJ-Sounds gab es auch am „Heißen Eck“, und bis zum stimmungsvollen Festende wurden die Besucher von den heimischen Vereinen bestens bewirtet.

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