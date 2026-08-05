Beste Stimmung herrschte bei den Ehrengästen und Organisatoren der Kirchdorfer Koasanacht.
Kirchdorfer Koasanacht begeisterte Jung und Alt
Zwar blieb der schon gewohnte Regenguss auch heuer nicht aus, aber davor und danach herrschte bei der Kirchdorfer Koasanacht beste Stimmung. Das neue Festkonzept – erstmals auf dem großen Platz vor dem Musikpavillon – fand bei Jung und Alt große Zustimmung und erfreute auch die Organisatoren. Für einen spektakulären Start des familienfreundlichen Dorffestes sorgte der Grand Prix de Kirchdorf mit Bobbycar-, Scooter- und Scheibtruch-Rennen.
Beim Kasperltheater der Heimatbühne Kirchdorf machten die Kinder begeistert mit.
Attraktionen für Kinder und Erwachsene
Während die Bundesmusikkapelle Erpfendorf im Pavillon konzertierte, machten die jüngsten Festbesucher im Dorfsaal beim Kasperltheater der Heimatbühne begeistert mit. Aber auch viele weitere Attraktionen wie Kistenklettern, Hüpfburg, Kinderschminken, Schießstand oder das Bier-Pong fanden großen Anklang. Im Interview mit Moderator David Bichler blickten Elsbeth Aigner und Manfred Etzelstorfer auf die Anfänge der familienfreundlichen Sommernacht am 9. August 1986 zurück.
Zahlreiche Besucher genossen die Kirchdorfer Koasanacht am neuen Veranstaltungsort vor dem Musikpavillon.
Nach dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Gerhard Obermüller und dem OK-Team wurden die Grand-Prix-Sieger geehrt.
Sowohl Jung als auch Alt zeigten Begeisterung und Stimmung.
Auf der Bühne heizten die Livebands „Tirol Power“ und „Groisz‘ Choice“ dem Publikum mit flotter Musik so richtig ein. Fetzige DJ-Sounds gab es auch am „Heißen Eck“, und bis zum stimmungsvollen Festende wurden die Besucher von den heimischen Vereinen bestens bewirtet.