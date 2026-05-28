Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. BG/BORG überzeugt bei Mathematikbewerb
Kitzbüheler Anzeiger
Gymnasium Känguruh Mathematik

Angelika Rabel (Bildungsdirektion Tirol Ost) und Landesrätin Cornelia Hagele mit den Preisträgern der Kategorie Junior (10. Schulstufe), in der Mitte Lucia Scholl vom BG/BORG St. Johann (von links).

Foto: Bildungsdirektion

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Mai 2026

BG/BORG überzeugt bei Mathematikbewerb

Bereits am 23. März fand der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ am BG/BORG St. Johann statt. Mit der nun erfolgten Bekanntgabe der Ergebnisse darf sich das BG/BORG St. Johann über mehrere Preisträger freuen.

Mathe-Talente ausgezeichnet
Der internationale Wettbewerb gehört mit mehr als 100.000 Teilnehmern zu den bekanntesten Schulwettbewerben weltweit. Die Idee für den Multiple-Choice-Wettbewerb, der das Interesse an der Mathematik fördern soll, stammt von Peter O’Halloran, einem Mathematiklehrer aus Sydney – so erklärt sich auch der Name.

Auch heuer nahmen wieder alle Schüler der Unterstufe sowie einige der Oberstufe teil und überzeugten mit starken Leistungen.

Besonders hervorzuheben sind Alexander Gassner, der die Landeswertung für sich entschied, sowie Lucia Scholl, die landesweit den dritten Platz erreichte.

Das hervorragende Abschneiden macht das Engagement im Bereich der Naturwissenschaften am Gymnasium sichtbar. Als zertifizierte MINT-Schule möchte die Schule interessierte Schüler in diesem Bereich auf die zunehmende Technologieorientierung am Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich vorbereiten.

Weitere Artikel:

Einsiedlei Heiligenfiguren

Aurach

26.05.2026

Franziskus und Eremit auf Kurzurlaub in Aurach

Zwei historische Holzstatuen wachen seit vielen Jahren über Kitzbühels Einsiedelei-Kapelle und trotzen dabei Wind und Regen, Hagel und Schnee. Jetzt werden sie liebevoll restauriert.

Area-Ticket

Bezirk

20.05.2026

Area-Ticket – ein Erfolgsmodell in der Region

Erfolgsmodell für Kinder und Jugendliche in der Region – mehr als jedes zweite Kind nutzt bereits das Freizeit- und Sportangebot.

Homebase JHV_Homebase

St. Johann

20.05.2026

Erfolgreiches Jahr für die Homebase St. Johann

17.000 Euro Spendensumme und 241 Veranstaltungen

Pilotprojekt HAK

Kitzbühel

19.05.2026

Profifussballer Mathew Collins motiviert HAK-Schüler

Ein innovatives Pilotprojekt an der BHAK/BHAS Kitzbühel brachte Profifußballer Matthew Collins und Boxerin Elisa Frey mit Schülern ins Gespräch über Druck und mentale Stärke.

LLA Weitau in Strassburg

St. Johann

19.05.2026

Schüler der LLA Weitau fuhren nach Strassburg

LLA Weitau Schüler trafen im April in Straßburg auf Diplomaten, besuchten den Europarat und diskutierten mit Präsidentin Petra Bayr.

Frauenpower Edelweißgilde Kitzbühel

Kitzbühel

19.05.2026

Sechs neue Mitglieder bei der Edelweißgilde Kitzbühel

Mit der Kletterpartnerbörse konnte die Edelweißgilde Kitzbühel sechs neue Mitglieder gewinnen – vier davon sind Frauen.

Florianiübung2026_Kitzbühel

Kitzbühel

14.05.2026

Feuerwehr übte im "KitzSki Living2

Die heurige Florianiübung der Kitzbüheler Feuerwehr ging im neuen Gebäude „KitzSki Living“ in Szene. Erfolgreich, wie Kommandant Andreas Reisch betonte.

Vorderhacher im Kriegsjahr 1916

Bezirk

14.05.2026

Ein Frauenschicksal am Haberberg

Theresia Keuschnigg führte den Hof Vorderhacher am Haberberg durch Krisen, Kriege und wirtschaftliche Notzeiten. Ihre Lebensgeschichte zeigt eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert.

E-Paper
Aktuelles