BG/BORG überzeugt bei Mathematikbewerb

Bereits am 23. März fand der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ am BG/BORG St. Johann statt. Mit der nun erfolgten Bekanntgabe der Ergebnisse darf sich das BG/BORG St. Johann über mehrere Preisträger freuen.



Mathe-Talente ausgezeichnet

Der internationale Wettbewerb gehört mit mehr als 100.000 Teilnehmern zu den bekanntesten Schulwettbewerben weltweit. Die Idee für den Multiple-Choice-Wettbewerb, der das Interesse an der Mathematik fördern soll, stammt von Peter O’Halloran, einem Mathematiklehrer aus Sydney – so erklärt sich auch der Name.



Auch heuer nahmen wieder alle Schüler der Unterstufe sowie einige der Oberstufe teil und überzeugten mit starken Leistungen.



Besonders hervorzuheben sind Alexander Gassner, der die Landeswertung für sich entschied, sowie Lucia Scholl, die landesweit den dritten Platz erreichte.



Das hervorragende Abschneiden macht das Engagement im Bereich der Naturwissenschaften am Gymnasium sichtbar. Als zertifizierte MINT-Schule möchte die Schule interessierte Schüler in diesem Bereich auf die zunehmende Technologieorientierung am Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich vorbereiten.