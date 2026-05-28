Bergdoktor hielt Sprechtag am Goinger Dorfplatz ab

Ein Dorfplatz voller Emotionen, begeisterter Fans und prominenter Gäste: Der Bergdoktor-Fantag verwandelte Going dieser Tage erneut in einen Treffpunkt für rund 1.500 treue Anhänger der beliebten TV-Serie. Mitten am Goinger Dorfplatz – einer Kulisse, die Fans der Serie nur allzu gut kennen – sorgten die Stars des „Bergdoktors“ für unvergessliche Momente und beste Stimmung. Wie immer kam auch der soziale Gedanke nicht zu kurz.



Mit dabei waren diesmal die ...