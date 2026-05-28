Echte „Bergdoktor“- Fans sind hart im Nehmen. Trotz Regenwetters war der Goinger Dorfplatz am heurigen Fantag gut besucht.
Bergdoktor hielt Sprechtag am Goinger Dorfplatz ab
Ein Dorfplatz voller Emotionen, begeisterter Fans und prominenter Gäste: Der Bergdoktor-Fantag verwandelte Going dieser Tage erneut in einen Treffpunkt für rund 1.500 treue Anhänger der beliebten TV-Serie. Mitten am Goinger Dorfplatz – einer Kulisse, die Fans der Serie nur allzu gut kennen – sorgten die Stars des „Bergdoktors“ für unvergessliche Momente und beste Stimmung. Wie immer kam auch der soziale Gedanke nicht zu kurz.
Mit dabei waren diesmal die ...