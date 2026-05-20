Area-Ticket startet in die 6. Runde

Das Area-Ticket, das beliebte Freizeit- und Sportangebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, startet in sein sechstes Jahr. Das regionale Ticket gilt in insgesamt neun Gemeinden – in St. Johann, Kirchdorf, Oberndorf, Schwendt sowie in den fünf Gemeinden des Pillerseetals – und hat sich in den vergangenen Jahren als echtes Erfolgsprojekt etabliert.



Seit der Einführung konnte die Anzahl der verkauften Tickets um mehr als 30 Prozent gesteigert werden. Parallel dazu wächst auch die Nutzung der kommunalen Infrastruktureinrichtungen kontinuierlich. Freibäder, Hallenbäder, Eislaufplätze oder Langlaufloipen werden durch das Area-Ticket intensiv genutzt.Die Gemeinden bieten hier ein sehr attraktives Angebot, das es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sportliche Aktivitäten gemeinsam zu erleben.



Jeder zweite junge Mensch hat ein Ticket

Im Schnitt profitieren über 2.000 Kinder und Jugendliche pro Saison von diesem Angebot und nutzen das Ticket rund 20 Mal für Eintritte in die regionalen Freizeiteinrichtungen. Damit besitzt mittlerweile mehr als jedes zweite Kind in der Region ein Area-Ticket. Allein in den Badeeinrichtungen wird das Ticket bereits über 33.000 Mal pro Jahr als Eintritt genutzt.



„Das Area-Ticket ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt der Region und zeigt, wie gut Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg funktionieren kann. Als Regionalmanagement regio3 übernehmen wir dabei die Gesamtkoordination und schaffen ein niederschwelliges Angebot, das Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche fördert“, betont Stefan Niedermoser.

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs ist auch die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit bei den Bergbahnen der beteiligten Gemeinden, die seit Beginn als verlässliche Partner Teil des Angebots sind.



Tickets für nächste Saison erhältlich

Der Verkauf für die Saison 2026/2027 ist bereits gestartet. Das Area-Ticket ist weiterhin an den Kassen der Bergbahnen, beim Kaiserquell in Kirchdorf sowie in St. Johann bequem über die Bürgerkarte erhältlich. Der Preis für das Ticket beträgt 215 Euro.

Weitere Informationen und Details sind unter www.area-ticket.at abrufbar.