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  3. Teddykrankenhaus erhält eigenes Malbuch
Kitzbüheler Anzeiger
Teddymalbuch im Krankenhaus St. Johann

Dr. Michael Auckenthaler (Kinderarzt), Sara Kranebitter (Pflegebereichsleitung Kinderstation und Organisatorin Teddykrankenhaus), Peter Habeler, Xaver Groll (Stv. Pflegedirektor und Mitorganisator Teddykrankenhaus) und Paul Sieberer GV-Obmann.

Foto: BKH/Claudia Egger
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St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Mai 2026

Teddykrankenhaus erhält eigenes Malbuch

Möglich gemacht hat das Projekt Extrembergsteiger Peter Habeler. Er war im vergangenen Jahr zu Gast bei einem Mitarbeiterfest des Bezirkskrankenhauses, hielt dort einen eindrucksvollen Vortrag und spendete seine Gage anschließend dem Teddykrankenhaus. Mit dieser Unterstützung konnte ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden: ein Malbuch für die jüngsten Patientinnen und Patienten.

Kinder lernen das Krankenhaus kennen
Im ...

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