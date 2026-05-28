Teddykrankenhaus erhält eigenes Malbuch

Möglich gemacht hat das Projekt Extrembergsteiger Peter Habeler. Er war im vergangenen Jahr zu Gast bei einem Mitarbeiterfest des Bezirkskrankenhauses, hielt dort einen eindrucksvollen Vortrag und spendete seine Gage anschließend dem Teddykrankenhaus. Mit dieser Unterstützung konnte ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden: ein Malbuch für die jüngsten Patientinnen und Patienten.



Kinder lernen das Krankenhaus kennen

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