Ein Verein bewegt die Region

Es war weit mehr als nur ein Rückblick auf Zahlen und Projekte – die fünfte Jahreshauptversammlung der Homebase St. Johann wurde zu einem eindrucksvollen Beweis dafür, was entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam anpacken.

In den Räumlichkeiten der Homebase wurde sichtbar: Dieser Verein ist längst zu einer treibenden Kraft für das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben der Region geworden.



Unkompliziert, direkt und menschlich

Was die Mitglieder im vergangenen Jahr geleistet haben, kann sich sehen lassen. Ganze 25 Prozent der Einnahmen wurden direkt wieder an Menschen und Organisationen aus der Region weitergegeben. 17.000 Euro Spendensumme flossen dorthin, wo Hilfe dringend gebraucht wird: an den Kinder- und Jugendhilfsverein Rainbows, das Mädchen- und Frauenberatungszentrum, an Volks- und Mittelschulen, Pro Juventute sowie an Privatpersonen aus der Region, die sich plötzlich in schwierigen Lebenslagen wiederfanden. Unkompliziert, direkt und menschlich – genau dafür steht die Homebase.

Jeder Besuch eines Events, jede Unterstützung, jeder konsumierte Kaffee oder Drink wird hier zu echter Hilfe, die ankommt.



Ein kleines Getränk mit großer Wirkung

Ein besonderes Highlight des Jahres 2025 war die Kooperation mit Bierol und Going Artenreich. Gemeinsam entstand das Bier „Flügelschluck“ – ein kreatives Projekt für mehr Regionalität, Wertschätzung und Artenvielfalt. 2.600 Dosen wurden produziert und waren im Nu vergriffen. Einige wenige Dosen sind noch bei der Homebase erhältlich. Der Erlös unterstützt Grünlandschmetterlinge im Alpenraum – ein kleines Getränk mit großer Wirkung. Und weil Erfolg verpflichtet, wurde im Rahmen der Tiroler Freiwilligenwoche bereits neuer Hopfen gepflanzt. Die Fortsetzung folgt.

Auch wirtschaftlich will die Homebase neue Wege gehen. Beim Partner:innen-Abend im August 2025 wurde der Grundstein für das innovative CSR-Projekt „Regional Wirtschaft im Wandel – Sozial-Ökologische Transformation im Bezirk“ gelegt. Dabei handelt es sich um ein LEADER-Projekt von Regio3, das mit finanzieller Unterstützung von Privatwirtschaft, Land, Bund und der Europäischen Union umgesetzt wird. Stefanie Reitmaier wird das Projekt als Ansprechpartnerin betreuen. Ihre Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu begleiten, sich sozial, nachhaltig und vielfältig in der Region einzubringen – als Brücke zwischen Wirtschaft und Gemeinwohl.



241 Events fanden letztes Jahr statt

Von „Tätowieren für den guten Zweck“ über Irish Pub Night, Parkbank Session, Drink & Draw, Kabarett und Indie Night bis hin zu After-Work-Treffen und Vernetzungsevents.



Doch die Vielfalt geht noch weiter: Spieleabende, Baby Café in Kooperation mit dem EKIZ, Kinderveranstaltungen wie „Architektur für Kinder“, Weihnachtsaktionen mit Wunschzettel-Aktion, „Glühwein trifft Bosna“ oder dem Stand am Weihnachtsmarkt. Dazu Workshops und offene Treffpunkte wie Mental-Health-Runden oder das Trauer-Café – Orte, an denen Menschen durch andere Betroffene Halt, Austausch und Gemeinschaft finden.



Der Verein verfolgt ein klares Ziel: der Region etwas zurückzugeben. Dafür braucht es weiterhin Menschen, die mittragen – durch Spenden, Besuche oder neue Ideen. Denn auch 2026 stehen bereits zahlreiche spannende Projekte und Veranstaltungen in den Startlöchern. Zum Abschluss richtete die Homebase einen herzlichen Dank an alle Sponsoren und Unterstützer – allen voran an Carlo Chiavistrelli. Ohne diesen Rückhalt wäre all das nicht möglich. Die Homebase St. Johann zeigt eindrucksvoll: Wenn Gemeinschaft gelebt wird, gewinnt eine ganze Region.