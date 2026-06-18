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Kitzbüheler Anzeiger
Taekwondo Kössen

Strahlende Gesichter bei den Goldmedaillengewinnern des Taekwondovereins Kössen in Wien.

Foto: TKD Kössen

Kössen

von Kitzbüheler Anzeiger
18. Juni 2026

Vier Meistertitel für Kössens Taekwondoka

Bei den Austrian Finals in Wien konnten die Athletinnen und Athleten aus Kössen einmal mehr ihr großes Talent unter Beweis stellen. Im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften holte das Team gleich vier Goldmedaillen und mehrere weitere Podestplätze.

Über den Österreichischen Meistertitel durften sich Aaron Lechthaler, Mateo Kitzbichler, Diana Schädlich und Verena Schwentner freuen. Besonders beeindruckend war dabei die Leistung von Verena Schwentner, die sich mit drei Siegen auf dem Weg ins Finale souverän die Goldmedaille sicherte. Gleichzeitig setzte sie eine kleine Vereinstradition fort, denn bereits im Vorjahr hatte ihre Schwester Eva Schwentner den Titel nach Kössen geholt. Damit bleibt der Meistertitel weiterhin fest in den Händen des Taekewondovereins Kössen.

Auch Aaron Lechthaler überzeugte mit einer starken Vorstellung und verteidigte seinen Österreichischen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich. Über Bronzemedaillen durften sich zudem Ronny Lechthaler, Marcel Lechthaler, Franziska Gstatter, Selina Koidl und Leonore Mammet freuen.

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