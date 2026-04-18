Viele große Talente für die Forstwirtschaft

Vor Kurzem fand auf der Trabrennbahn in St. Johann der diesjährige Landesentscheid Forst der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend gemeinsam mit der Jungbauernschaft/Landjugend St. Johann dem Forstwettkampfverein Tirol sowie der Landarbeiterkammer Tirol statt.



Insgesamt 67 Teilnehmer aus ganz Tirol sowie eine stark besetzte Gästeklasse aus benachbarten Bundesländern, Bayern und Slowenien stellten ihr Können unter Beweis.



In den Disziplinen Kettenwechsel, Fallkerb- und Fällschnitt, Kombinationsschnitt sowie Präzisionsschnitt wurde höchste Präzision, Kraft und Ausdauer gefordert. Im großen Finale zeigten die besten acht bzw. vier Teilnehmer beim Entasten ihr Können.



Gemeinsam mit dem Forstwettkampfverein Tirol, der Jungbauernschaft/Landjugend St. Johan sowie der Landarbeiterkammer Tirol blickt die Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend auf einen äußerst gelungenen und spannenden Wettkampftag zurück. Nur wenige Millimeter und Sekunden entschieden über Sieg oder Niederlage – die Leistungen waren auf höchstem Niveau.