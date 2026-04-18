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Kitzbüheler Anzeiger
Landesentscheid Forst in St. Johann

Die Sieger bei den Burschen über 18 Jahren: Luis Leitner-Hölzl (Westendorf) landete hinter Sieger Simon Mayr (Wildschönau) und vor Peter Zott (Söll) auf den zweiten Platz (von links).

Foto: TJB/LJ

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
18. April 2026

Viele große Talente für die Forstwirtschaft

Vor Kurzem fand auf der Trabrennbahn in St. Johann der diesjährige Landesentscheid Forst der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend gemeinsam mit der Jungbauernschaft/Landjugend St. Johann dem Forstwettkampfverein Tirol sowie der Landarbeiterkammer Tirol statt.

Insgesamt 67 Teilnehmer aus ganz Tirol sowie eine stark besetzte Gästeklasse aus benachbarten Bundesländern, Bayern und Slowenien stellten ihr Können unter Beweis.

In den Disziplinen Kettenwechsel, Fallkerb- und Fällschnitt, Kombinationsschnitt sowie Präzisionsschnitt wurde höchste Präzision, Kraft und Ausdauer gefordert. Im großen Finale zeigten die besten acht bzw. vier Teilnehmer beim Entasten ihr Können.

Gemeinsam mit dem Forstwettkampfverein Tirol, der Jungbauernschaft/Landjugend St. Johan sowie der Landarbeiterkammer Tirol blickt die Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend auf einen äußerst gelungenen und spannenden Wettkampftag zurück. Nur wenige Millimeter und Sekunden entschieden über Sieg oder Niederlage – die Leistungen waren auf höchstem Niveau.

Landesentscheid Forst in St. Johann

Die Siegerinnen der Damenklasse (v. l.): Jaqueline Traxl (Landesleiterin TJB/LJ), Christoph Pirnbacher (Landesobmann TJB/LJ), Franziska Partner (Fulpmes, 2. Platz), Juliana Walder (Assling, 1. Platz), Anna Widmann (Obernberg am Brenner) 3. Platz), Anna Egger (Ortsleiterin JB/LJ), Andreas Gleirscher (Präsident LAK Tirol), Jakob Wörgetter (Obmann JB/LJ) und Konrad Ehrenstrasser (Obmann Forstwettkampfverein).

Foto: TJB/LJ

Rahmenprogramm für Publikum
Nicht nur die Athleten wurden gefordert – auch das Publikum kam voll auf seine Kosten. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die spannenden Bewerbe und zeigten sich begeistert von den spektakulären Disziplinen. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm rundete den gelungenen Veranstaltungstag ab.

Der Landesentscheid Forst ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine wichtige Plattform, um die Bedeutung der Forstwirtschaft hervorzuheben und das Engagement junger Menschen in diesem Bereich sichtbar zu machen.
Ziel bleibt es, auch in Zukunft junge Talente in der Forstwirtschaft zu fördern und ihnen eine Bühne für ihre Leistungen zu bieten.

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