Verein "Schritt für Schritt" ehrte langjährige Mitarbeiter

Der Verein Schritt für Schritt – Verein zur Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher durfte kürzlich drei langjährige Mitarbeiterinnen für ihr außergewöhnliches Engagement würdigen. Maria Pemsel ist seit 15 Jahren Teil des Teams und damit die längstdienende Mitarbeiterin. Andrea Springhetti und Anja Woitschach feiern ihr zehnjähriges Jubiläum. Alle drei waren bereits am ersten Standort in Hopfgarten tätig, wo Schritt für Schritt 2009 gegründet wurde.



In einem würdigen Rahmen bedankte sich Obfrau Susanne Schöllenberger-Baumgartner für die langjährige Treue, die fachliche Kompetenz und das große persönliche Engagement.



„In einer sozialen Organisation wie unserer sind Kontinuität, Verlässlichkeit und Haltung keine Selbstverständlichkeit. Unsere Mitarbeiterinnen begleiten Kinder und ihre Familien oft über viele Jahre hinweg. Dieses Vertrauen entsteht nur durch Professionalität und Herz“, so die Obfrau.



Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich Schritt für Schritt stetig weiterentwickelt. Mit dem Umzug auf den Lilienhof im Jahr 2020 konnten die Therapieangebote weiter ausgebaut werden. Die Basis des Erfolgs bilden jedoch engagierte Mitarbeiter, die den Verein über Jahre hinweg mittragen.



Die Ehrung der Jubilarinnen ist nicht nur ein Dank für die vergangenen Jahre, sondern auch ein Zeichen für Stabilität und Zukunft.