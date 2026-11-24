In der K29 in St. Johann fand Mitte November der Unterländer Baultalk der Wirtschaftskammer statt. Rund 50 Zuhörer – teilweise eigens aus Osttirol oder dem Zillertal angereist – folgten den Ausführungen der Experten. Im Fokus standen Themen wie die Digitale Baueinreichung oder Neuerungen bei der Tiroler Bauordnung.